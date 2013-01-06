Под больницей Тимошенко поют колядки

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 60 активистов из Харьковской, Днепропетровской и Луганской областей. Люди держат национальные флаги, символику ВО «Батьківщина» и транспаранты с надписями «Юле - волю!», «Луганск - за «Батьківщину».

Представители Днепропетровской организации ВО «Батьківщина» устроили перед проходной больницы рождественский вертеп. Сторонники Ю.Тимошенко поют рождественские колядки, народные песни. В это время начала выступление днепропетровская фольк-группа «Махно», после нее будут выступать самодеятельные коллективы Харьковской области.

Рядом с забором медицинского заведения участники акции установили две украшенные новогодние елки. Неподалеку от проходной сторонники Ю.Тимошенко прикрепили к железному забору скётчем зажженные свечи. Всем желающим участники акции раздают мандарины и яблоки.

Представители Днепропетровской организации ВО «Батьківщина»» выразили намерение попробовать передать Ю.Тимошенко рождественскую кутью.

Как сообщал УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В конце декабря 2011 года Ю.Тимошенко этапировали в Качановскую исправительную колонию в Харькове.

9 мая 2012 года Ю.Тимошенко из-за ухудшения состояния здоровья была госпитализирована из Качановской исправительной колонии в ЦКБ «Укрзалізниці».