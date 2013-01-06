Сторонники собираются под больницей, чтобы поздравить Тимошенко
В Харькове активисты ВО «Батьківщина» соберутся возле Центральной клинической больницы «Укрзалізниці», чтобы поздравить экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко с Рождеством Христовым.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Батьківщина», сегодня активисты харьковской организации в 12.00 соберутся перед проходной медицинского заведения и поздравят Ю.Тимошенко с праздником.
Как сообщалось, активисты и руководство Харьковской облорганизации ВО «Батьківщина» перед больницей, где находится Ю.Тимошенко, праздновали Новый год.
Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В конце декабря 2011 года Ю.Тимошенко этапировали в Качановскую исправительную колонию в Харькове.
9 мая 2012 года Ю.Тимошенко из-за ухудшения состояния здоровья была госпитализирована из Качановской исправительной колонии в ЦКБ «Укрзалізниці».