Лавринович затеял масштабную проверку органов исполнительной власти

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам министра Александра Лавриновича, в рамках проверок будет выясняться наличие фактов неподачи, несвоевременной подачи для государственной регистрации нормативно-правовых актов, которые в соответствии с законом подлежат государственной регистрации. Будет выясняться наличие нормативно-правовых актов, которые были направлены на исполнение, но не прошли государственную регистрацию и не были опубликованы в установленном законом порядке. Кроме того, будет проверяться наличие направленных для исполнения указаний, разъяснений в какой-либо форме, не являющихся нормативными актами, однако устанавливающих новые правовые нормы.

Будут проверяться министерства, другие центральные органы исполнительной власти, а также другие органы, нормативно-правовые акты которых в соответствии с законодательством подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

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А.Лавринович напомнил, что уполномоченные на проверки должностные лица органов юстиции имеют право беспрепятственно входить на объект проверки по служебному удостоверению и иметь доступ к документам и другим материалам, в том числе с ограниченным доступом, необходимым для проведения проверки.

Уполномоченные на проверку лица имеют право давать обязательные для исполнения требования по вопросам соблюдения законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов, а также в связи с реализацией своих полномочий и в соответствии с законом обращаться в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы.

За нерегистрацию и применение незарегистрированных нормативно-правовых актов Министерство юстиции имеет право составить протокол о привлечении к персональной административной ответственности руководителей органов исполнительной власти, местных государственных администраций и других органов, нормативно-правовые акты которых подлежат государственной регистрации.

Приказ Минюста об утверждении Инструкции по оформлению протоколов о соответствующих административных правонарушениях был издано во исполнение статьи 188-41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая вступила в силу с 5 января 2012 года.