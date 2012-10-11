Лавриновичу еще не хватает юристов

Как сообщил министр юстиции Александр Лавринович, анализ деятельности юридических служб центральных органов исполнительной власти, подчиненных им предприятий, учреждений и организаций, который осуществляет Министерство юстиции, свидетельствует о перманентной нехватке кадров в этих службах, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Так, например, по итогам первого полугодия 2012 года оставались вакантными 7 должностей руководителей юридических служб, в частности, в Министерстве экономического развития и торговли Украины, в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины, Государственной службе интеллектуальной собственности Украины, Государственном агентстве водных ресурсов Украины, Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, Государственном агентстве Украины по туризму и курортам и в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

В целом, с начала 2012 года в юридических службах были вакантными в среднем около 16% от общего количества должностей, предусмотренных штатными расписаниями.

В частности, в центральных органах исполнительной власти из 948 должностей работников юридических служб фактически было заполнено 775 должностей. Оставались вакантными 172 должности, что составляет 18,1% от общего количества должностей, предусмотренных штатными расписаниями центральных органов исполнительной власти.

В территориальных подразделениях центральных органов исполнительной власти, на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях, которые относятся к сфере управления этих органов, штатными расписаниями было предусмотрено 9980 должностей работников юридических служб, из которых вакантными оставались 1438 должностей, то есть 14,4% от общего количества должностей.

При этом, законченное высшее юридическое образование в центральных органах исполнительной власти по специальности «Правоведение» имели только 696 работающих. 70 работников юрслужб имели образование по другим специальностям, нежели определенные в области знаний «Право», в частности, образование по специальности «Международное право». 8 работников юрслужб – находились в процессе получения полного высшего образования.

В то же время, в качестве положительных примеров организации работы юридических служб министр юстиции привел Министерство культуры, Министерство иностранных дел, Пенсионный фонд и Государственную пограничную службу Украины.

Говоря о профессиональном качестве работы юридических служб центральных органов исполнительной власти, в частности, нормопроектной деятельности, А.Лавринович отметил, что Министерство юстиции согласовывает около 99% проектов нормативно-правовых актов, поданных в течение года на правовую экспертизу в Минюст. В частности, с начала 2012 года центральными органами исполнительной власти было подано в Минюст 925 проектов нормативно-правовых актов, из них согласовано 918, согласовано с замечаниями 622, согласовано без замечаний 296 проектов нормативно-правовых актов, не согласовано 7.

При этом, министр юстиции сообщил, что Министерство юстиции организует систематические занятия по переподготовке и повышению квалификации работников юридических служб центральных органов исполнительной власти с целью повышения их профессионального уровня.

В пресс-службе отметили, что Минюст в соответствии с Положением о Министерстве юстиции осуществляет методическое руководство правовой работой в министерствах, других центральных органах исполнительной власти, Совете министров Автономной Республики Крым, министерствах и других органах исполнительной власти Автономной Республики Крым, местных государственных администрациях, а также на государственных предприятиях, в учреждениях, организациях и государственных хозяйственных объединениях, организует повышение квалификации работников их юридических служб; проверяет состояние правовой работы и предоставляет рекомендации относительно ее улучшения, вносит предложения об устранении выявленных нарушений и недостатков и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях; выдает заключения относительно назначения на должность руководителей юридических служб министерств, других центральных органов исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября 2011 г. на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает недопустимым дисбаланс на рынке труда из-за большого количества юристов и экономистов.

«Трансформации нашего общества во времена независимости привели к серьезным искривлениям. Юристов и маркетологов у нас больше, чем токарей и электросварщиков. Бухгалтер и менеджер получают зарплату большую, чем шахтер и металлург. Все профессии уважаемые и нужные, но не может так дальше развиваться экономика», - сказал глава правительства.

В частности, он привел пример, что в прошлом году было выпущено 94 тыс. магистров. Из них 28 тыс. экономистов, свыше 8 тыс. – менеджеров, 8 тыс. – юристов, 1,5 тыс. – международников.

«Вместе - это почти половина магистров», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что по таким направлениям, как биотехнология, было выпущено всего 120 магистров, фармация – 182, электроника – 324, приборы – 156, легкая промышленность – 147.