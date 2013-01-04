Депардье на самом деле - в Париже

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Накануне стало известно, что Ж.Депардье, которому предоставлено российское гражданство, якобы находится в Киеве, где посетит спектакль знаменитого французского цирка ”Феникс”, а также проведет одно из закрытых мероприятий.

Однако корреспондент «Франс Пресс» сегодня днем видел, как актер выезжает на скутере из своего дома в Париже.

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В конце декабря прошлого года выяснилось, что Ж.Депардье приобрел дом в бельгийском местечке Нешен рядом с французской границей. Актер решил поменять место жительства после реформы нового Президента Франсуа Олланда, который ввел налог в 75% на доходы более миллиона евро в год.

Позже Ж.Депардье заявил, что намерен сдать французский паспорт и запросить бельгийское гражданство. Актер не передумал даже после того, как налог был отменен.

3 января стало известно, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме актера в гражданство России.