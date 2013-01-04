В Украину привезли «Незалежність»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Черноморнефтегаз».

Согласно сообщению, буксиры-суда обеспечения «Мыс Тарханкут» и «Федор Урюпин» провели буксировку самоподъемной плавучей буровой установки «Незалежність» из турецкого порта Гиресун в Крым.

«Буровая установка была установлена на рейде базы бурения и обустройства Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» у крымского поселка Черноморское и прошла таможенное оформление», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что сама буксировка буровой заняла четверо суток, преодолев путь в 418 миль.

Как ранее сообщал УНИАН, крупный украинский добытчик газа - ГАО «Черноморнефтегаз» планировал запустить буровую установку «Незалежність» на Одесском месторождении природного газа к концу 2012 года.

Самоподъемная плавучая буровая установка «Незалежність» была спроектирована и построена на сингапурской судоверфи Keppel FELS в 2012 году.

Оснащена самым современным оборудованием и вместе с СПБУ «Петр Годованец» станет самой высокотехнологичной и мощной СПБУ в Черноморском регионе.

Имеет наилучшие характеристики в своем классе как по глубине постановки (до 120 м), так и по глубине бурения (9 144 м). Способна бурить 12 скважин с одной постановки.

По погодным условиям СПБУ способна работать при шторме с высотой волн до 15 метров и скоростью ветра до 130 километров в час.

Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов. Открытие нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении позволило увеличить суммарные запасы обоих месторождений до 22 млрд кубометров природного газа.

«Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2%, или 118 млн куб. м, больше чем в 2011 году.