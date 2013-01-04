Янукович говорит, что определенности по валютному налогу пока нет

Об этом Виктор Янукович завил в интервью КП в Украине.

"Невзирая на попытки проведения спекулятивных атак на гривну, оперативность и взвешенность действий Национального банка позволила сохранить ее стабильность. В последнее время на наличном валютном рынке объем покупки иностранной валюты населением практически сравнялся с объемом продажи, чего не удавалось достичь на протяжении многих лет", - сказал Янукович.

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По мнению Президента, у НБУ есть все инструменты для поддержания стабильности национальной валюты.

"Речь идет о сокращении сроков возвращения валютной выручки и введении обязательной продажи выручки экспортерами", - пояснил Янукович.

"Что касается идеи ввода налога на продажу валюты, то здесь необходимо принимать очень аккуратное и взвешенное решение. Должны быть учтены мнения и интересы всех сторон - Национального банка, банков и граждан. Пока что единого мнения на этот счет нет", - подытожил Президент.