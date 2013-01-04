Янукович говорит, что определенности по валютному налогу пока нет
Президент Украины Виктор Янукович доволен действиями Нацбанка по "спасению" гривни, но пока не видит консолидированной позиции всех сторон по вопросу "валютного налога".
Об этом Виктор Янукович завил в интервью КП в Украине.
"Невзирая на попытки проведения спекулятивных атак на гривну, оперативность и взвешенность действий Национального банка позволила сохранить ее стабильность. В последнее время на наличном валютном рынке объем покупки иностранной валюты населением практически сравнялся с объемом продажи, чего не удавалось достичь на протяжении многих лет", - сказал Янукович.
По теме: Янукович хочет, чтобы Украина адаптировала некоторые нормы ТС
По мнению Президента, у НБУ есть все инструменты для поддержания стабильности национальной валюты.
"Речь идет о сокращении сроков возвращения валютной выручки и введении обязательной продажи выручки экспортерами", - пояснил Янукович.
"Что касается идеи ввода налога на продажу валюты, то здесь необходимо принимать очень аккуратное и взвешенное решение. Должны быть учтены мнения и интересы всех сторон - Национального банка, банков и граждан. Пока что единого мнения на этот счет нет", - подытожил Президент.