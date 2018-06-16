Украинский интерес. Високосный год

В 2012 году МИД создал условия для эффективных визитов президента Виктора Януковича в Китай, Индию, страны Латинской Америки и Персидского залива. Там перед официальным Киевом не выдвигают политических условий, зато готовы прагматично сотрудничать. В результате китайские инвестиции постепенно приходят в Украину, а в самой большой демократии мира – Индии – украинским предприятиям по силу теперь по силам перехватить контракты, бывшие монополией исключительно российских компаний.

Экономизация внешней политики для Украины стала восходящим трендом. Представители ведущих отечественных компаний постоянно сопровождают президента, премьера, главу внешнеполитического ведомства в ходе их визитов. Надвигающийся кризис заставляет руководство нашей страны быть гибче и активнее, искать новые возможности и восстанавливать уже подзабытые связи. Украина стремится быть субъектом международных отношений, заявляя о себе пусть не всегда громко, но достаточно внятно. Ее внеблоковый статус обуславливает стремление реализовать экономические интересы, выйти на новые рынки, обеспечивать приток валюты.

Наверное, главный внешнеполитический вывод уходящего года – наша страна продолжила балансировать между различными центрами влияния. Несколько раз казалось, что Украина окажется в объятиях Кремля, работающего по известной формуле «вход – рубль, выход – два», но этого так и не произошло. Отмена визита Виктора Януковича в Москву в середине декабря продемонстрировала, что Таможенный союз для Киева не является приоритетом, куда вероятнее усиление конкуренции с Россией за влияние на постсоветском пространстве.

Украина продолжает искать варианты для усиления энергетической независимости. Сокращение поставок российского газа вполне логично, а вот начало прокачки голубого золота немецкой компанией RWE – это уже качественно новая тенденция. Досадная неудача с запуском СПГ-терминала заставит властную команду мобилизоваться в деле обеспечения реальной, а не декларативной независимости страны от диктата соседей, увлеченных «поточной» дипломатией.

Парафирование Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом украинские политики-максималисты и обыватели, настроенные проевропейски, вряд ли назовут успехом, хотя без этого шага реальная евроинтеграция невозможна. В отношениях с ЕС Украина традиционно ставит перед собой очень высокую планку, которую в 2012-м преодолеть не удалось. С другой стороны, не стоит забывать, что серьезно расширен перечень категорий наших граждан, имеющих право на долгосрочную визу, да и проблем с выдачей шенгенских виз у украинцев стало заметно меньше.

Не стоит отбрасывать фактор Юлии Тимошенко во внешней политики Украины. Экс-премьер и ее команда последовательно играют на понижение авторитета нашей страны в окружающем мире. Григорий Немыря и Борис Тарасюк, к примеру, договорились до того, что подписывать Соглашение об ассоциации с Украиной Европейскому Союзу никак нельзя. Стремление иконизировать Тимошенко не ново как внутри страны, так и за ее пределами. Не лишним будет заметить, что на фоне парламентской кампании и власть, и ее противники активно выступали с заявлениями, ориентированными на иностранных слушателей. Так что рассчитывать, что государственная элита станет выступать одним голосом пока не приходится, хотя совместное заявление провластной и оппозиционных фракций в парламенте о приверженности евроинтеграции ожидается на этой неделе.

Для МИДа важными событиями стали и Евро-2012, и главное политическое соревнование этого года – парламентские выборы. В ходе праздника футбола Украина успешно доказала, что слухи о царящих на ее улицах бандитах и ксенофобах – досужие домыслы. В конце октября внешнеполитическое ведомство открыло пресс-центр, где с журналистами могли общаться международные наблюдатели, эксперты, иностранные политики. Получилось незаангажированно и убедительно.

Интересный факт: министру иностранных дел Константину Грищенко удалось в начале 2012 года усадить за стол переговоров один на один лидеров Молдовы и Приднестровья. В стабилизации ситуации в сопредельном государстве Украина кровно заинтересована, это очевидно. Прошли проверку не только Евро-2012 отношения с Польшей, стабильно позитивная динамика отношений наблюдается у Киева со столицами балтийских государств. Да и в целом в отношениях с Европейским Союзом выходит на первый план не политическая мишура, а здоровый прагматизм.

В 2012 году украинская дипломатия сумела не отступить от достигнутого и начала продвижение по направлениям, ранее бывшим на периферии внимания. Авторитет страны должен опираться не только на усилия ее официальных представителей за рубежом, но и способность политической элиты в унисон выступать в защиту национальных интересов – и посему сейчас всем стоит сосредоточится на осуществлении завершающих усилий на пути евроинтеграции.

Евгений МАГДА