Эксперты говорят, что новая ВР будет не такой послушной, как предыдущая

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса “Год 2012 в оценках экспертов”, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Опрос проводился 19-25 декабря 2012 года. Всего были опрошены 50 экспертов.

В частности, 16 экспертов считают, что влияние Президента Украины на парламент ослабится, 12 – считают, что влияние “останется приблизительно на том же уровне, что и прошлого созыва”. Один эксперт сказал, что влияние усилится, но ни один не поддержал тезис о том, что парламент станет полностью независимым от Президента Украины.

Эксперты, отвечая на вопрос: “Какие три закона, по вашему мнению, должна в первую очередь принять Верховная Рада?”, отметили, что это должны быть изменения к Налоговому кодексу - 7 человек, изменения к госбюджету 2013 года - 6 человек, отмена закона о языковой политике - 5 человек, принятие закона об импичменте Президента Украины - 5 человек. Кроме того, по 4 эксперта считают, что это должен быть Избирательный кодекс и закон о люстрации. Также называют изменения к законодательству о европейской и евроатлантической интеграции (3 эксперта), принятие закона о высшем образовании (3 эксперта), изменения в Уголовный кодекс, закон о персональном голосовании, новая редакция закона о референдуме, закон о медицинской реформе, о передаче полномочий органам власти на места (по 2 эксперта на каждый из перечисленных вопросов).