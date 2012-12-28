Адвокат вдовы Гонгадзе подозревает, что на Пукаче все и «обрежут»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время перерыва в заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело А.Пукача.

«Если приговор будет с существенными правовыми пробелами, то будет понятно, что закрытый характер процесса был преднамеренным действием», - сказала В.Теличенко.

При этом она выразила убеждение, что правовые пробелы, конечно, будут, поскольку в ходе досудебного следствия не были допрошены лица, на которых указывал А.Пукач, и в ходе судебного следствия защиты было отказано в проведении допросов ряда лиц.

«Это свидетельствует о нежелании расследовать дальше дело Пукача, а свидетельствует о намерениях обрезать все на Пукаче», - считает В.Теличенко.

После перерыва в суде продолжатся дебаты сторон-участниц процесса. В частности, как ожидается, сегодня должен выступить сам подсудимый.

Как сообщал УНИАН, вчера во время дебатов сторона государственного обвинения попросила Печерский райсуд Киева назначить А.Пукачу наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.