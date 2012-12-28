У Азарова дали местным советам менее двух недель, чтобы принять бюджеты
16:44, 28 декабря 2012Политика
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Местные бюджеты должны быть приняты до 10 января 2013 года.
Вилкул говорит, что сейчас принято менее 30% местных бюджетов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время селекторного совещания с регионами Украины сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.
"Города и районы, безусловно, должны принять бюджеты в этом году, и больше районов, сел и поселков тоже. Но, максимум, мы должны завершить процесс по селах и поселках до 10 января ", - сказал Вилкул.
Он отметил, что в настоящее время принято лишь 30% местных бюджетов.
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