У Азарова дали местным советам менее двух недель, чтобы принять бюджеты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время селекторного совещания с регионами Украины сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

"Города и районы, безусловно, должны принять бюджеты в этом году, и больше районов, сел и поселков тоже. Но, максимум, мы должны завершить процесс по селах и поселках до 10 января ", - сказал Вилкул.

Он отметил, что в настоящее время принято лишь 30% местных бюджетов.