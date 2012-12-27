Суд сказал тернопольским депутатам снять красно-черный флаг с облсовета

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующее постановление 25 декабря 2012 вынес Львовский апелляционный административный суд. Он оставил постановление Тернопольского окружного административного суда без изменений, а жалобу Тернопольского областного совета и его председателя, а также Управления по эксплуатации имущественного комплекса областного совета - без удовлетворения.

По данным пресс-службы прокуратуры, постановление суда вступило в силу с момента его провозглашения. Вместе с тем, сегодня красно-черный флаг оставался висеть при входе в «Белый дом» в Тернополе.

Как уже сообщалось, в начале сентября областная прокуратура обратилась к председателю облсовета Алексею Кайде с требованием снять с здания облсовета красно-черный флаг, который был вывешен митингующими 5 июля на знак протеста против принятия языкового закона.

А. Кайда после получения письма из прокуратуры заявил, что красно-черный флаг стал символом национальной революции, а потому «пока в Украине будут у власти оккупанты, до этого на админздания Тернопольского облсовета наряду с государственным сине-желтым будет развеваться красно-черный флаг национальной революции» .

21 сентября 2012 Тернопольский окружной административный суд удовлетворил иск прокурора области к Тернопольскому областному совету, его председателю и Управлению по эксплуатации имущественного комплекса областного совета о признании действий противоправными при установке на админпомещениях государственных учреждений флага с полотнищем красно-черного цвета, который не принадлежит к государственным символам Украины и символике территориальных общин Тернопольской области, а также обязал совершить действия по устранению нарушений закона.

После этого облсовет подал апелляцию.