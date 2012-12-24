Кличко прилетел к Луценко в колонию на частном вертолете

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Луценко заявил журналистам в перерыве выездного судебного заседания Менского районного суда Черниговской области, которое проходит сегодня в Менской колонии.

«После того, как я заявил о 21-дневном периоде, когда меня лишили медикаментов, приезжали областные черниговские прокуроры, вмешались народные депутаты, журналисты, и после этого состоялся визит Омбудсмана, и вдруг нашлись таблетки. Теперь я их получаю ежедневно, трижды в день ко мне приходит врач, меряет давление, пульс, но какое имеет отношение пульс к болезни желудка, еще наука не установила», - сказал Ю.Луценко.

Следует отметить, что в судебном заседании по ходатайству адвокатов Ю.Луценко о его освобождении от отбывания тюремного наказания присутствуют народные депутаты Владимир Филенко, а также Кирилл Куликов и Виталий Кличко, которые вдвоем прилетели на судебное заседание в Менскую колонию на частном вертолете, приземлившись на вертолетной площадке, расположенной у стен колонии.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

31 августа Ю.Луценко доставили в Менскую колонию № 91, где он отбывает наказание.