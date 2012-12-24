Тюремные врачи говорят, что адвокаты придумали Луценко болезни

Об этом начальник сектора здравоохранения управления ГПтСУ в Черниговской области С.Волкова сообщила во время перерыва в судебном заседании, которое сегодня проходит в Менской исправительной колонии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба ГПтС.

«Я хочу подчеркнуть, что состояние здоровья пациента удовлетворительное, а такой диагноз как цирроз печени у него вообще отсутствует. И знаете, большинство из тех диагнозов, которые сегодня звучали от адвокатов, пациент не имеет и никогда не имел. Поэтому я удивлена тем, откуда и зачем адвокаты выдумывают Луценко отсутствующие у него болезни», - сказала она.

По словам врача, жена экс-министра Ирина Луценко просила о включении в состав медицинской комиссии Минздрава определенных рекомендуемых ею специалистов.

«Все они, а это 5 высококвалифицированных медиков, профессоров, были включены в состав комиссии. И все они подтвердили заключения, которые были сделаны раньше черниговскими врачами», - уточнила С.Волкова.

Начальник сектора здравоохранения управления ГПтСУ в Черниговской области также отметила то, что состояние здоровья Ю.Луценко удовлетворительное, и он находится под постоянным наблюдением медперсонала.

«Отсутствуют какие-либо жалобы от него на работу медиков колонии, теперь он получает все назначенное и рекомендованное ему медикаментозное лечение, а информация о неполучении пациентом в течение 20 дней лекарств вообще не отвечает действительности», - сказала врач.

Она также добавила, что у Ю.Луценко не диагностировано ни одно заболевание, которые входят в перечень болезней, являющихся основанием для представления в суд материалов об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания.

«В действительности, такие проблемы со здоровьем, как у Ю. Луценко, имеет каждый второй украинец», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, в зале судебных заседаний Менской исправительной колонии №91 проходит заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов экс-министра внутренних дел Ю.Луценко о его освобождении от дальнейшего отбывания наказания из-за состояния здоровья.

Ходатайство по поводу необходимости освобождения Ю.Луценко подали адвокаты Алексей Баганец, Игорь Фомин и Игорь Балык в порядке ст. 539 УПК.

Председательствующий в судебном заседании - судья Менского районного суда О.Савченко.

Как сообщает Радио «Свобода», адвокаты Ю.Луценко не возлагают особых надежд на удовлетворение ходатайства и в случае отказа намерены обращаться в Европейский суд по правам человека.

Раньше у Ю.Луценко диагностировали сахарный диабет, вирусный гепатит и цирроз печени. Адвокаты экс-министра подали ходатайство в суд, ссылаясь на утвержденный Государственным комитетом отбывания наказаний и Министерством здравоохранения перечень заболеваний, которые являются основанием для обращения о досрочном освобождении.

Адвокат политика Алексей Баганец заявил Радио «Свобода», Ю.Луценко – тяжело болен, это признавал даже Печерский районный суд, который вынес приговор о лишении свободы.

По словам А.Баганца, «в приговоре в качестве обстоятельств смягчения было написано, что у Луценко есть целый ряд болезней, которые являются тяжелыми. Что подтверждается медицинскими документами по уголовному делу. Более девяти раз его обследовали, а его нужно лечить. Учреждение исполнения наказаний, которое отвечает за состояние его здоровья и должно обеспечивать выполнение его права на медицинскую помощь, этого права ему не обеспечивает».

Утешительного для своего подопечного прогноза о ходе суда адвокат не делает. Однако, по его словам, защитники Ю.Луценко продолжат защищать его права в украинских судах, а затем – в случае необходимости – и в Европейском суде по правам человека.

Ю.Луценко вряд ли сейчас выпустят на свободу, но лечить должны – вероятнее всего за пределами колонии, заметил в комментарии Радио «Свобода» депутат-регионал Владимир Олейник.

По словам В.Олейника, «четко в самих инструкциях, которые согласованы с Минюстом и Министерством здравоохранения, есть перечень болезней, при наличии которых есть все основания освободить от исполнения наказания. Это достаточно серьезные заболевания, в частности, онкологического характера. Насколько мне известно, у Луценко таких заболеваний не обнаружено, а поэтому вряд ли есть юридические основания для освобождения от отбывания наказания».

В утвержденном в январе 2000 года «Перечне заболеваний, которые являются основанием для подачи в суды материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания», кроме онкологических заболеваний, фигурируют также цирроз печени и некоторые разновидности сахарного диабета. Решение, однако, должен принять суд.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении должностных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

31 августа Ю.Луценко доставили в Менскую колонию № 91, где он отбывает наказание.