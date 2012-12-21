В ЕС планируют уделять Украине «особое внимание» с лета следующего года

Об этом шла речь сегодня на неформальной встрече членов Комитета по европейским делам Сейма Литвы и членов Европарламента от Литвы. Во встрече также принял участие посол Украины в Литве Валерий Жовтенко, сообщается в пресс-релизе Комитета по европейским делам Сейма Литвы.

На встрече также было подчеркнуто, что председательство Литвы в Европейском Совете во втором полугодии 2013 года «должно быть амбициозным и концентрироваться прежде всего на общих делах Европы, а не на местных делах Литвы, и его результаты должны иметь непреходящую ценность».

Как сообщается в пресс-релизе, европарламентарии Витаутас Ландсбергис, Радвиле Моркунайте-Микуленене и член сейма Пятрас Ауштрявичюс сказали, что во время председательства Литве следует концентрироваться на решении острых для всей Европы, а не только для одной Литвы вопросов, а также не демонстрировать проблемы своей внутренней политики.

«Председательство – это самое неподходящее время для решения своих национальных проблем, но это самое лучшее время наблюдать за тем, как они решаются на европейском уровне», - цитирует европарламентария Альгирдаса Саударгаса литовская газета «Обзор».

И европарламентарии, и члены Cейма поддержали мнение о том, что особое внимание следует уделять Украине, с которой во время председательства Литвы в ЕС в Вильнюсе намечается подписать Соглашение об ассоциированном членстве.