Минюст предлагает разрешить мобилки заключенным

В частности, предлагается разрешить приговоренным к ограничению свободы использовать мобильный телефон, а также позволить осужденным внеочередные свидания для регистрации брака, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

Законопроект, разработанный Министерством юстиции, был одобрен на заседании Кабинета министров 19 декабря, а вчера, 20 декабря, направлен на рассмотрение в Верховную раду.

"Мы неоднократно подавали подобные предложения, тем более что живем в XXI веке, и подобная необходимость назрела. У нас получается, что осужденные имеют право пользоваться телефонами, а технических возможностей для этого недостаточно. Поэтому будет правильным узаконить подобную практику", - заявил помощник главы Государственной пенитенциарной службы Игорь Андрушко.

По его мнению, время использования мобильных телефонов будет регламентировано. "Скорее всего, будет принята соответствующая внутренняя инструкция, в которой будут определены время суток, когда разрешено разговаривать по мобильным телефонам, и продолжительность таких разговоров", - считает И.Андрушко. Он предполагает, что время разговоров может быть внесено в распорядок дня, и будут назначены сотрудники, которые будут контролировать выполнение требований. "Возможно, введут журнал фиксации разговоров и место для хранения аппаратов", - полагает И.Андрушко.

Минюст также предлагает изменить порядок предоставления свиданий осужденным. В частности, согласно законопроекту, заключенный имеет право на внеочередное свидание для регистрации брака. "Бракосочетание является очень сильным психологическим и социальным моментом для заключенного. Мы считаем, что это будет стимулировать законопослушное поведение", - заявил И.Андрушко.

Еще одним новшеством законопроекта является изменение механизма перевода осужденного на пожизненное заключение в обычные жилые помещения колонии. После 20 лет пребывания в камере максимального уровня безопасности заключенного будут переводить в обычные жилые помещения колонии, минуя этап отбывания срока в общей камере.

Согласно действующему законодательству, после 15 лет пребывания в камере максимального уровня безопасности заключенный может быть переведен в общую камеру, и лишь через 5 лет - в общие жилые помещения.

Правозащитники довольны предложенными нововведениями, отмечая, что разрешение пользоваться мобильным телефоном подготовит правонарушителя к возвращению на свободу.