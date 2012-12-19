Кузьмин говорит, что уже ищет заказчиков убийства Гонгадзе «в новых условиях»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе прямой линии газеты "Комсомольская правда в Украине", отвечая на вопросы журналистов, сообщил первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

«Дело об организации заказчиками убийства Гонгадзе в этом реестре зарегистрировано… Его назвать старым или новым нельзя – оно вошло в единый реестр буквально недавно. Его внес следователь, и с этого момента мы начали расследование в новых условиях», - отметил Р.Кузьмин и пояснил, что таковыми являются положения нового Уголовного процессуального кодекса, вступившего в силу 20 ноября.

По словам Р.Кузьмина, во время его последней поездки в Страсбург «мы нашли и изучили решение Европейского суда по правам человека, которому 25 лет, и оно касается использования в качестве доказательств незаконно собранной информации – записи».

Как отметил первый заместетель генпрокурора, в данном решении Евросуд указывает на то, что если информация (запись) была добыта представителями государственных органов незаконным путем, она не может являться доказательством в деле, но если государство получило законным способом такие записи от лиц, делавших их незаконно, то они являются доказательствами в деле.

«Если мотивом этих действий является раскрытие убийства, то нужно поставить на чашу весов: что важнее для общества – изобличение убийцы или сохранение конфиденциальности разглашения информации? Мы изучаем это решение сегодня и мы очень внимательно подойдем к этому вопросу. Мы общаемся с коллегами из иностранных юрисдикций», - сказал Р.Кузьмин.

Он подчеркнул: «Все, что мы делаем, делаем для того, чтобы собрать достаточно доказательств относительно заказчика (убийства Г.Гонгадзе) и направить это дело в суд. А суд пусть решает: достаточно доказательств - недостаточно, подлинные пленки (Мельниченко) или нет».