Европу напрягает газовая дискуссия Украины и России

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон предостерегают Украину и Россию от возможного "газового" кризиса вследствие долговременной дискуссии относительно цены на газ.

Об этом Ж.М.Баррозу и К.Эштон заявили в интервью Центру Разумкова.

"Важно, чтобы текущие переговоры Украины и России о снижении цены на газ не помешали выполнению Украиной обязательств по Договору об Энергетическом содружестве и не угрожали поставкам газа в Европу. Мы обращаем на это особое внимание. Комиссар Оттингер уже заявил о нашей готовности к трехсторонним переговорам с Украиной и Россией. Энергетические отношения ЕС-Украина-Россия были темой нашего последнего саммита с Россией в декабре 2011 года. Мы дали понять, что нынешние дискуссии России и Украины о цене и объемах газа не должны привести к ситуации, которая будет грозить поставкам газа в ЕС", - сказали Ж.М.Баррозу и К.Эштон.

Они отметили, что ЕС, Украина и Россия совместно заинтересованы в бесперебойном функционировании цепи от производителя через транзитную страну к потребителям в Европе. "В марте 2009 года ЕС вместе с международными финансовыми учреждениями обязался поддержать модернизацию украинской газотранспортной системы (ГТС), если Украина осуществит необходимые реформы для привнесения прозрачности в энергетический сектор. Реструктуризация "Нафтогаза Украины" имеет для этого ключевое значение, равно как и для сбалансирования бюджета. Мы также открыты к идеям трехстороннего консорциума по ГТС, которые должны быть реализованы прозрачным рыночным образом", - отметили Ж.М.Баррозу и К.Эштон.

При этом Ж.М.Баррозу и К.Эштон подчеркнули, что хотя трехстороннее сотрудничество в энергетике на взаимовыгодных условиях привлекает много внимания, отношения ЕС с Украиной в любом случае не находятся в тени его отношений с Россией. "Это отдельные отношения. Как было отмечено, наши отношения с Украиной прочно укоренены в постулат общих ценностей, направленных на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию. ЕС рассматривает мир не как игру с нулевой суммой, а сквозь призму общих выгод. Поэтому наш подход к Украине не обусловлен геостратегией и базируется исключительно на успехе украинских реформ и качестве ее демократии. Это главное, что следует иметь в виду", - отметили руководители ЕС.

При этом Ж.М.Баррозу и К.Эштон напомнили о "газовом" кризисе, который возник между Россией и Украиной в 2009 году. "К сожалению, мы имеем опыт проблем в энергетических отношениях Украины и России. Страдал от этого и ЕС. Многие европейцы хорошо помнят газовый кризис января 2009 г. Мы рады, что был найден выход в виде соглашения между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". Это соглашение повысило прозрачность газовых отношений между двумя странами, хотя еще много здесь надлежит сделать", - считают они.

"Мы очень внимательно следим за развитием отношений между Украиной и Россией. Ключевой компонент этих отношений - энергетические отношения. Украина - крупный импортер природного газа из России и страна-транзитер газа, поставляемого к ЕС", - отметили Ж.М.Баррозу и К.Эштон.