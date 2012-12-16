Азаров - будущим министрам: Никакого хныканья и брюзжания я не допущу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире Первого национального телеканала.

«Должна работать сильная, мощная команда, которая объеденена единой целью, пониманием задач, которые стоят перед страной и увереностью, что мы их можем решить. Никакого хныканья, никакого брюзжания я никогда не допускал и не допущу», - заверил премьер.

Он отметил, что в сложной экономической ситуации, которая существует в Украине, каждый министр должен быть способен принимать неординарные решения, выполнять их и нести ответственность за результаты своей работы.

«Должен быть человеком команды, потому что один человек, даже при всей его многогранности, справиться с такими масштабными проблемами не может», - подчеркнул Н.Азаров.