Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении «Марша свободы» 15 декабря

Об этом УНИАН сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Заявители «Марша свободы» только что получили в мэрии официальный отказ в согласовании акции», - сказал С.Удальцов

По его словам, власти предупреждают организаторов «Марша свободы» о недопустимости проведения несогласованной акции, грозят ответственностью.

С.Удальцов подчеркнул, что таким образом, марш 15 декабря официально не согласован и организаторы не намерены проводить никаких несанкционированных акций.

«Лично я приду 15 декабря в 15.00 на Лубянскую площадь. Как свободный гражданин России. И никто мне это запретить не может», - заявил С.Удальцов.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября координационный совет российской оппозиции решил 15 декабря провести оппозиционное шествие в Москве.

Организаторы планировали 15 декабря провести самую массовую акцию протеста гражданских сил за последнее время.

Предполагалось, что кроме Москвы акция протеста может пройти в 50-60 городах России.

Несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ 4 декабря создали движение «За честные выборы», которое координировало деятельность оппозиционеров по организации протестных акций.

Позже оппозиция начала проводить оппозиционные антипутинские «Марши миллионов». Подобные акции в Москве проводились 6 мая, 12 июня и 15 сентября.

6 мая, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, акция в Москве закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.