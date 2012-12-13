Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении «Марша свободы» 15 декабря
Мэрия Москвы официально отказала российской оппозиции в проведении «Марша свободы» 15 декабря.
Об этом УНИАН сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«Заявители «Марша свободы» только что получили в мэрии официальный отказ в согласовании акции», - сказал С.Удальцов
По его словам, власти предупреждают организаторов «Марша свободы» о недопустимости проведения несогласованной акции, грозят ответственностью.
С.Удальцов подчеркнул, что таким образом, марш 15 декабря официально не согласован и организаторы не намерены проводить никаких несанкционированных акций.
«Лично я приду 15 декабря в 15.00 на Лубянскую площадь. Как свободный гражданин России. И никто мне это запретить не может», - заявил С.Удальцов.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября координационный совет российской оппозиции решил 15 декабря провести оппозиционное шествие в Москве.
Организаторы планировали 15 декабря провести самую массовую акцию протеста гражданских сил за последнее время.
Предполагалось, что кроме Москвы акция протеста может пройти в 50-60 городах России.
Несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ 4 декабря создали движение «За честные выборы», которое координировало деятельность оппозиционеров по организации протестных акций.
Позже оппозиция начала проводить оппозиционные антипутинские «Марши миллионов». Подобные акции в Москве проводились 6 мая, 12 июня и 15 сентября.
6 мая, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, акция в Москве закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.