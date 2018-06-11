Украинский интерес. «Индийское кино», паспортизация от Путина и заокеанские выводы

Впрочем, самой громкой новостью минувшей недели стало сообщение о лишении первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина пятилетней визы. Как выяснилось, Рената Равильевича таким образом наказали за попытку провести несанкционированные принимающей стороной следственные действия на территории США. Честно говоря, неожиданной выглядит не столько реакция американцев, сколько наивность высокопоставленного служителя Фемиды, решившего поиграть в частного детектива.

Виктор Янукович побывал в Индии, где не только нет заваленных снегом улиц, но и заметны перспективы двустороннего сотрудничества. Перед вылетом в Дели украинский президент анонсировал переход к стратегии «национального эгоизма», предполагающей уменьшение объемов импорта и поддержку национального производителя. Огромный индийский рынок для Украины выгоден и перспективен, осталось реализовать добрые намерения и обеспечить продвижение национальных интересов в Южной Азии. Образно говоря, нашей стране из «индийского кино» нужно выделить самые зрелищные эпизоды.

С куда большей тревогой ожидается в Украине визит Виктора Федоровича в Москву, запланированный на начало следующей недели. Глава государства уже успел выказать готовность присоединиться к части положений Таможенного Союза, объясняя этот шаг экономическими интересами нашей страны. Стоит напомнить, что Россия неоднократно заявляла о неприятии украинской формулы «3+1», а Таможенный Союз – это light-версия будущего объединения постсоветских республик, которое стремится создать Кремль. Россия официально назвала постсоветское пространство главным приоритетом своей внешней политики, и для Украины эта формулировка – не самая радостная. Вряд ли Янукович не понимает, что повторение «фокуса» с Харьковскими соглашениями в новом парламенте невозможно – баланс сил и настроение депутатского корпуса существенно изменились.

Зато рады стараться коммунисты, заявившие о необходимости вынести вопрос присоединения к Таможенному Союзу на всеукраинский референдум.

Своеобразно отреагировали на усиление активности украинской власти на восточном направлении в Европейском Союзе. И Совет ЕС по вопросам внешней политики, и принявший резолюцию по украинскому вопросу Европарламент не исключают подписания Соглашения об ассоциации в следующем году. Более того – некоторые его части (вероятно, соглашение о создании зоны свободной торговли) могут вступить в силу еще раньше. Еврокомиссар Штефан Фюле подчеркнул, что Евросоюз не выдвигает новых требований, но не откажется от ранее выдвинутых требований к Украине. Среди них – реформирование избирательной системы и положительное решение проблемы пребывания в заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Защита экс-премьера ожидает решения Европейского суда по правам человека, способного обеспечить выход Юлии Тимошенко на свободу, демонстрируя по этому поводу показной оптимизм Правда, выводы авторитетной американской юридической фирмы Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP, проанализировавшей ход судебного процесса над лидером «Батькивщины», вряд ли порадуют ее юридическую команду. Заокеанские юристы не нашли политической подоплеки в вынесении приговора, хотя и отметили юридические шероховатости как в поведении судьи Киреева, так и действиях самой Юлии Владимировны, поведение которой западные юристы расценили как неуважение к суду. Выводы заокеанских юристов украинская сторона обещает приложить в качестве доказательств по делу Тимошенко в ЕСПЧ.

Евгений Магда