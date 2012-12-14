Янукович заверил, что замечания наблюдателей по выборам будут учтены

Об этом он сказал сегодня во время встречи с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Вместе с тем В.Янукович уверен, что ход парламентских выборов 28 октября засвидетельствовал преданность Украины демократическим ценностям и зрелость гражданского общества.

Глава государства отметил, что нынешние выборы в Верховную Раду имели важное значение для дальнейшего утверждения Украины как европейского демократического государства.

«Мы создали все условия для проведения конкурентной гонки, что является ключевым признаком подлинной демократии», - сказал Президент.