Бюджет-2013 назвали приговором для людей с неизлечимыми болезнями

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметили ее участники, в следующем году 110 тысяч украинцев могут умереть из-за недофинансирования - в бюджете-2013 заложено только 40% средств на лечение СПИДа и туберкулеза, и ни одной копейки не предусмотрено на лечение больных гепатитами.

Председатель всеукраинской общественной организации «Остановим гепатит» Ольга Гаврилова отметила, что в мире каждый 12-й человек инфицирован вирусом гепатита В или С.

«Во всем мире наблюдается очень высокий рост этой инфекции. Даже Грузия, Казахстан и Молдова имеют государственные программы по лечению гепатитов. Многие люди не знают, что они живут с гепатитами, поэтому инфекция распространяется очень стремительно», - отметила О.Гаврилова.

Ссылаясь на данные СЭС, она отметила, что в Украине приблизительно инфицировано от 3,5% до 5% населения.

В Одесской и Херсонской областях инфицировано до 7%, «очень много инфицированных гепатитом среди ВИЧ-инфицированных – 80%, в детских домах 30% детей инфицированы гепатитом, среди людей с болезнями желудочно-кишечного тракта – 30-40%. Это очень большая проблема, и сегодня ее не замечают», - отметила О.Гаврилова.

По словам адвоката медицинского права Наталии Воробьевой, в Украине 234 тысячи 832 человека живут с ВИЧ-инфекцией, более 449 тысяч – с туберкулезом, у более чем 3 миллионов - гепатит.

«Каждый ВИЧ-позитивный, который захочет стать на учет в 2013 году, не сможет получить лечение. Бюджет-2013 лишает людей элементарного права на жизнь, которое закреплено в нашей Конституции, потому что не имеют возможности лечиться. Нарушается право на получение медицинской помощи. Лица также имеют право свободного выбора врача, методов, способов лечения. Больные лишаются прав, которые прямо предусмотрены Конституцией, гражданским и специальным медицинским законодательством», - отметила Н.Воробьева.

Она подчеркнула, что бюджет-2013 нарушает права не только больных, но и здоровых украинцев.

«Мы все имеем право судиться с государством за возмещение ущерба. В качестве примера возьмем туберкулез. Он распространяется воздушно-капельным путем, ежедневно инфицируется туберкулезом 102 человека. Каждый из нас, когда едет в общественном транспорте, не знает, кто рядом с ним. Болен ли он, получил ли нормальное лечение. Мы можем быть инфицированы каждый день, каждую минуту. Если не лечить больных туберкулезом, их будет становиться все больше и больше. Сегодня в Украине для одного больного туберкулезом на лечение, питание и обслуживание выделяется 3 гривни 20 копеек в день», - сообщила Н.Воробьева.

По словам юриста, гепатитам вообще не уделяется внимание, в то же время эта болезнь распространяется быстрее, чем СПИД, гепатиты трудно диагностировать, обнаруживать.

«В Украине в сельской местности врачи не направляют больных сдавать анализы на гепатит, поскольку поликлиники не имеют возможности их сделать. Поэтому достаточно много людей живут с гепатитами, даже не подозревая, что имеют эту болезнь», - отметила Н.Воробьева.

Она также отметила, что крайне недостаточным является финансирование лечения пациентов с сахарным диабетом.

«В бюджете 2013 года заложена централизованная закупка лекарств для больных с сахарным диабетом и закупка инсулина исключительно отечественного производства. Но невозможно всех диабетиков «посадить» на один инсулин, поскольку лечение индивидуально и каждый человек по состоянию здоровья нуждается в определенных лекарствах», - убеждена юрист.

Участники пресс-конференции также проинформировали, что на лечение гепатита для одного человека нужно 20 тысяч долларов в год, для поддерживающей терапии больного с ВИЧ-инфекцией - 6 тысяч гривен в год пожизненно, лечение простой формы туберкулеза - до 200 гривен в месяц (курс, по меньшей мере, полгода), а мультирезистентной (стойкой ко всем видам лекарств) формы туберкулеза – до 20 тысяч долларов.