Послание Путина: российская политика станет еще жестче, об Украине – ни слова

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию стало знаменательным не только как первое подобное выступление президента после его избрания на третий срок, но и как открытое послание лидера страны народу, который год назад начал выходить на массовые политические протесты против власти. Не зря, по слухам, Владимир Владимирович упорно лично работал над документом.



Озвученное Путиным послание интересно в первую очередь тем, что задает новые векторы развития политической и экономической систем, общественного устройства, внешней политики. В своей речи президент России попробовал дать рекомендации по преодолению большинства вызовов, стоящих перед нынешней Россией.

Реформы внутренней политики РФ стали базисом для остальной части послания. К наиболее важным предложениям Путина следует отнести открытый диалог с его оппонентами, которые год назад вышли на Болотную площадь. Именно для них прозвучала фраза, что «альтернативы демократии нет, но это – власть российского народа, а не реализация международных стандартов». Президент России специально уточнил, что «двигателем народовластия должен стать рабочий и «креативный класс», представители интеллигентских профессий». Теперь вопрос в том, воспримут ли месседж недовольные российской властью.

Ключевой лозунг главы РФ в послании – «модернизация политической системы без разрушения государства». Структурными элементами этой модернизации Путин видит запреты на проявление сепаратизма и национализма, защиту иностранных интересов через прямое финансирование из-за рубежа, участие в политике уголовных лиц. Интересно, что данную группу запретов российский президент предлагает объединить в некий «кодекс добросовестного политика». Таким образом, сам кодекс будет выглядеть не столько как документ, закрепляющий основные ценности и принципы добросовестности, сколько как ограничитель того, чего нельзя совершать с точки зрения действующего президента.

Для снятия конфликта с лидерами оппозиционных движений, выводящих людей на митинги, Владимир Владимирович предложил вернуть смешанную систему выборов в Госдуму и рассмотреть возможность отмены запрета на предвыборные блоки. Введение одномандатников немного оживит политическую конкуренцию в регионах, но, большей частью, направлено на отвлечение внимания активных лидеров от организации протестных движений. ВВП явно пытается применять принципы «политического дзюдо».

Пожалуй, наиболее болезненным нововведением для российской бюрократии оказался запрет для чиновников владеть активами (счета и ценные бумаги) за рубежом. Для недвижимости сделано исключение в виде простого декларирования ее стоимости и доходов, на которые она была приобретена.

Во внешней политике Путин упорно держит курс на создание Евразийского экономического союза. При этом путь тесной интеграции на постсоветском пространстве предлагается развивать на основе Договора о зоне свободной торговли СНГ, а также Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Казахстана и Белоруссии. Это все – звенья одной цепи, которая в дальнейшем должна увенчаться созданием Евразийского экономического союза по подобию ЕС. Кстати, сам россиский президент неоднократно отмечал схожесть российской интеграционной модели с европейским аналогом. Показательно при этом, что слово «Украина» в послании нигде не фигурировало.

В экономическом блоке президентских предложений особый интерес вызвала констатация неэффективности сырьевой модели экономики, и объявление о переходе на инновационный тип развития (впрочем, в свое время об этом много говорил и Дмитрий Медведев). По словам Путина, только такой шаг сможет обеспечить не менее 5-6% ежегодного роста ВВП России в ближайшее десятилетие. При этом финансовой базой для такого перехода должны стать 100 млрд. рублей из фонда национального благосостояния и сверхдоходы от продажи нефти и газа.

Отдельный акцент в обращении был расставлен на реализации инфраструктурных проектов. Лишь на эти цели в 2013-2015 г. запланировано выделить 9,6 трлн. руб. Безусловно, сюда частично войдет и подготовка к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. и к чемпионату мира по футболу в 2018 г.

Послание, в целом, было больше адресовано народу, а не депутатам и чиновникам, сидящим в зале. Именно для народа национальная идея в выступлении президента РФ прозвучала как «быть и оставаться Россией».

Большинство озвученных инициатив рассчитаны на временной период в 4-5 лет, - в аккурат к окончанию третьего срока путинского президентства. Складывается впечатление, что Владимир Владимирович сам себе ставит планку, которую обязан достичь для сохранения своей власти и желанного места в истории.

На основании послания россиянам можно сделать определенные выводы и для украинцев. Кроме въезда в Россию по загранпаспортам в случае не вступления в Таможенный союз, можно вообще констатировать, что президент РФ будет проводить предельно жесткую экономическую политику, обусловленную нынешними кризисными явлениями. В Украине это проявится усилением газового прессинга и активных действий российского капитала по скупке украинских активов. Параллельно будет максимально усилено давление на Киев по вопросу быстрейшего вхождения в Таможенный Союз и другие интеграционные структуры России. Особой заботой Кремля станет недопускание подписания Соглашения об Ассоциации между ЕС и Украиной. Также следует ожидать усиление российского присутствия среди украинских аналитических информационных и «мозговых» центров для полного контроля информационного пространства Украины. Еще одним последствием заложенных в послании поручений Путина станет максимальное облегчение выдачи российских паспортов гражданам Украины с последующими их отказами от украинского гражданства. В целом – все как обычно, только более жестко и динамично, и – чуть более конкретно.

Заданный посланием российского президента тон, безусловно, будет стратегическим компасом для российской политики. Но привычная борьба групп интересов в Кремле, инерция бюрократии, которая не будет спешить ограничивать собственные права и возможности, сделают свое дело. Конечный результат политической модернизации России через 4-5 лет будет значительно отличаться от заявленных целей.

Роман Рукомеда,

политический эксперт