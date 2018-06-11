Верховная Рада 7 созыва: оппозиция беспорядками принуждает к Регламенту, а депутаты-новички не знают, в какой стране живут

Начало работы у Верховной Рады 7 созыва, надо сказать, получилось бодреньким.

В первый же день, пока главный претендент на должность спикера, старожил и основатель Партии Регионов Владимир Рыбак томился ожиданием в одной из парламентских комнат, часть оппозиции (те, кто покрепче) оккупировала президиум парламента, а часть стояла в кулуарах, объясняя, почему они решили блокировать работу законодательного органа.

Еще утром, перед началом работы парламента нового созыва, член Свободы Юрий Сиротюк обещал УНИАН, что драки и противостояния в Раде не станут для его политсилы самоцелью:

- Ни в коем случае. Мы настроены работать позитивно. Но если будут нарушать Регламент (который мы с утра до ночи зубрим) и тем более Конституцию, то мы, конечно и то и другое будем защищать всеми возможными методами. Ведь настоящий мужчина не будет молча смотреть, как насилуют девушку. А настоящий солдат не будет просто смотреть, как оккупируют его страну.

Насчет Регламента – как в воду смотрел «солдат» Свободы. Или просто знал, что такое нарушение грядет?..

В первый день в Раде никому не было скучно. Первую возможность поразмяться оппозиция получила еще утром, вытолкав из зала заседаний отца и сына – Александра и Андрея Табаловых, прошедших в парламент под брэндом объединенной оппозиции, но отказавшихся писать заявления о вхождении во фракцию Батькивщины.

- Я с самого начала был против целого ряда предпринимателей с настолько уязвимым и серьезным бизнесом, - прокомментировал силовую акцию Николай Томенко. – Над кадрами надо думать сначала, поскольку такие депутаты не сегодня-завтра все равно выйдут из фракции.

В первой половине дня все проходило мирно. Журналисты новоизбранных нардепов спрашивали, будут ли они голосовать персонально, те охотно кивали и показывали карточки для голосования, желая продемонстрировать, что они с ними никогда не расстаются (по крайней мере, в первый день).

Как правило, первые дни работы нового парламента – достаточно рутинная кулуарная организационная работы. Отчет спикера прошлого созыва о, так сказать, законодательном наследии – это большой доклад минут на двадцать, дальше – согласование кандидатуры спикера, его избрание, избрание президиума, распределение комитетов – ничего зрелищного это не сулит. Оппозиция, к слову, о своих претензиях на комитеты публично не заявляла, – было решено сначала обсудить это в своей «тройке», состоящей из УДАРа, Свободы и Батькивщины. Но известно, что оппозиционеры хотели возглавить бюджетный комитет, комитеты по борьбе с коррупцией, по вопросам Регламента и по свободе слова.

Любопытно, что и пакет приоритетных законопроектов (самый яркий из которых – закон про импичмент), о которых оппозиционеры заявляли на выборах, тоже сразу регистрировать не стали – решили предварительно обсудить «на троих».

Однако первый день работы парламента продуктивным не стал. Регионы изначально планировали решительный блицкриг: избрание спикера и президиума прямо в среду. Намерение было смелым, но реализовать его оказалось невозможным. После утренней части марлезонского балета и последовавшего за этим перерыва началось вечернее заседание.

Вел его представитель самой крупной фракции – Партии Регионов – Александр Ефремов. Он объявил о создании фракций ПР и Батькивщины. При словах о том, что создана также и фракция коммунистов, поднялся шум. Настоящий шум, который не предвещал никакой дальнейшей работы парламента. Члены оппозиции объявили, что, согласно изменениям в Регламент, принятым 6 ноября, членами фракции могут быть как нардепы, прошедшие по спискам, так и в (обязательном порядке) те, кто избран по мажоритарной системе. А у коммунистов в активе мажоритарщиков не нашлось.

С одной стороны, с коммунистами что-то надо делать (ну, не могут же они болтаться просто так в парламенте непонятно в каком качестве). С другой стороны – они сами же и проголосовали эту поправку, взяв на себя обязательства победить и по спискам, и по округам. Так что, чисто технически, создавать теперь фракцию они не могут.

Так как оппозиция требовала соблюдения регламента, а в ПР, судя по всему, не готова были вступать в клинч (в переносном, но, возможно, и в прямом смысле) с ОО, Свободой и кличковцами, все важнейшие решения парламент отложил. После часового перерыва ведущий вечернего заседания Александр Ефремов вернулся в президиум с довольным лицом и, окруженный плотнейшими рядами оппозиционеров, объявил: «Переговоры прошли плодотворно. Заседание парламента и избрание спикера переносим на завтра»…

Тест на профпригодность

Между заседаниями и противостояниями в парламенте корреспондент УНИАН решил протестировать некоторых депутатов-новичков на профпригодность. У новоиспеченных законодателей мы спросили, знают ли они, о чем гласит первая статья Конституции (Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава), каким является государственное устройство Украины (президентско-парламентская республика), каким числом голосов принимается закон (226), и сколько нужно голосов, чтобы преодолеть вето президента (300).

Первой нам попалась представительница ОО Татьяна Донец: «Законы принимаются простым большинством, для преодоления вето и изменений Конституции нужно триста голосов». На вопрос о государственном устройстве страны Татьяна не ответила. «Я очень волнуюсь», - призналась она. Первую статью Конституции тоже не вспомнила.

Регионалка Таисия Повалий тоже сумела вспомнить лишь, каким числом голосов принимается закон, меняется Конституция и преодолевается вето. Насчет государственного устройства – пообещала сесть за книжку и все почитать.

Еще один регионал, Ярослав Москаленко, сказал, что вместо первой статьи Конституции может процитировать пятую. «И как звучит пятая статья Основного закона?» - переспросила я. «Народовластие», - гордо ответил господин Москаленко. (Вероятно, так «сократил» текст статьи, которая начинается словами «Україна є республікою» и действительно содержит в одном из своих пунктов информацию о том, что единственным источником власти в Украине является народ). Правда, о том, что Украина – президентско-парламентская – Москаленко знал.

Без заминки, слово в слово процитировал нам ст. 1 Конституции и четко ответил на все вопросы только один человек – представитель Удара Валентин Наливайченко. Да, ще не вмерла Украина. Если хотя бы бывший глава ее СБ так чтит Основной закон.

P.S. Пока мы развлекались тестами для депутатов, Свобода развлекалась по-своему: ломала забор парламента.

- Вы же обещали, что драки самоцелью не будут, - обратились мы к Юрию Сиротюку, обещавшему нам утром изучение законов и конструктивный труд.

- Я этот забор мечтал с детства сломать, - видимо, имея в виду некий символ барьера между властью и народом, ответил Сиротюк.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Лана Самохвалова