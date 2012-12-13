Тягнибок насчитал уже 5 кнопкодавов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

Лидер фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что его фракция «категорически отказывается называть кандидатуру» на должность заместителя председателя ВР, поскольку происходит не персональное голосование большинства. По его словам, как минимум, 5 народных депутатов голосовали за других народных депутатов.