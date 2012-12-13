Тягнибок насчитал уже 5 кнопкодавов
10:55, 13 декабря 2012Политика
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Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что оппозиция будет блокировать работу парламента, если представители большинства не будут голосовать персонально.
Тягнибок и Яценюк настаивают на персональном голосовании
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.
Лидер фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что его фракция «категорически отказывается называть кандидатуру» на должность заместителя председателя ВР, поскольку происходит не персональное голосование большинства. По его словам, как минимум, 5 народных депутатов голосовали за других народных депутатов.
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