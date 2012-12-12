В Госдепе США заявляют, что «черного списка» украинских чиновников нет

Как сообщает радио «Свобода», об этом накануне во время брифинга в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Государственного департамента США Виктория Нуланд, комментируя ситуацию с аннулированием въездной визы первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина.

Она заметила, что визу Р.Кузьмина именно отменили, а не отказали в ее выдаче.

По словам В.Нуланд, США не комментируют подобных вопросов, но после того, как сам Р.Кузьмин сообщил об этом, то могут подтвердить информацию.

Комментируя отношения с Украиной, В.Нуланд подчеркнула, что США с помощью дипломатического влияния пытаются изменить курс украинского руководства, а именно - «остановить политические преследования, освободить бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и лучше защищать демократическую репутацию Украины».