В ПР советуют «тарзанам» из оппозиции отказаться от «коронного номера»

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

В заявлении отмечается, что народные депутаты фракции Партии регионов считают неприемлемыми попытки оппозиционных парламентариев превратить высший законодательный орган страны в площадку для демонстрации политических шоу и призывают своих коллег к конструктивной и созидательной работе.

«Становится очевидным, что оппозиционные депутаты и в новом созыве не собираются изменять своим «балаганным традициям» – в свойственной им манере они всеми возможными способами пытаются дестабилизировать ситуацию, блокировать работу национального парламента», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что «абсолютно неизменным остался их «арсенал» - объявление бесконечных перерывов по надуманным и ничем не мотивированным поводам, ультиматумы, хулиганские выкрики с мест, потасовки и, конечно же, их «коронный номер» - блокирование парламентской трибуны».

При этом, по мнению пресс-службы Партии регионов, «особо циничным выглядят их настойчивые попытки прикрыть свои откровенно хулиганские действия Конституцией и Регламентом Верховной Рады Украины».

«Со всей ответственностью хотим официально проинформировать наших нерадивых коллег – ни Основной Закон Украины, ни Регламент, ни какой-либо другой нормативный акт не содержат норм, которые позволяли бы народным избранникам уклоняться от выполнения своих прямых профессиональных обязанностей, устраивать за счет украинских налогоплательщиков столь дорогостоящие «цирковые представления»», - говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов.

В ПР считают, что «свидетельством продуктивной работы народных депутатов должны стать качественные законопроекты, реальное повышение уровня жизни граждан Украины, а не выломанные двери и срезанные заборы».

В Партии регионов предлагают «оппозиционным депутатам вместо того, чтобы, подобно тарзанам, скакать по трибунам, издавая воинственные вопли, попытаться сосредоточиться на выполнении взятых на себя обязательств, продемонстрировать своим избирателям прежде всего свои умственные, а не акробатические способности».

«Партия регионов обладает достаточными возможностями, чтобы охладить пыл воинствующих хулиганов и не позволит политическим авантюристам реализовывать свои грязные политические сценарии, устраивать шоу в стенах парламента», - заявляют в Партии регионов и подчеркивают, что не допустят «политического экстремизма», обеспечат «стабильную и созидательную работу Верховной Рады Украины, принятие необходимых обществу и стране законопроектов».