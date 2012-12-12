Богатырёва назначила нового руководителя Охматдета - коллектив кричал «Позор»

Как сообщает "Украинская правда. Жизнь", соответствующие приказы сегодня перед коллективом "Охматдета" зачитал заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов.

Коллектив "Охматдета" отреагировал возгласами "Позор".

Как сообщил А.Толстанов, в четверг главный врач больницы В.Поворознюк на встрече с министром здравоохранения согласился на эту должность.

В среду В.Поворознюк заявлял, что откажется от должности, если Минздрав ему предложит, поскольку является главным хирургом и любит практическую работу. "Я не хочу быть руководителем "Охматдета". Сегодня (на встрече с главой Минздрава Р.Богатырёвой) вопрос был поставлен иначе. Кто-то должен руководить больницей, или я, или другой человек со стороны. Я выбрал вариант, что лучше я буду. Коллектив против такого решения и мне очень неприятно это, я хотел как лучше", – сказал В.Поворознюк в комментарии изданию.

Он объяснил, что если раньше руководителем учреждения был генеральный директор, то согласно новому уставу "Охматдета" - главный врач. "Теперь главный врач назначается на контрактной основе. А раньше просто назначался генеральный директор", - рассказал В.Поворознюк.

Он сказал, что Минздрав не хотел рассматривать кандидатуру Ю.Гладуша, но если он добьется в суде признания решения о своем увольнении неправомерным, В.Поворознюк не будет держаться за свою должность.

Также он сообщил, что не знает, на сколько времени подписал контракт с Минздравом о занятии должности главного врача "Охматдета", потому что находится в состоянии шока.

Кроме того, на встрече с коллективом А.Толстанов заявил, что Ю.Гладушу будет предложена должность на территории больницы. "Если его это не устроит, министр просила передать, что следующим этапом ему будет предложена соответствующая должность в Министерстве здравоохранения", - сказал А.Толстанов.

Он также сообщил, что выговор Ю.Гладушу был объявлен еще 28 августа, но так и не смог ответить на вопрос, за что именно.

Кроме того, А.Толстанов назвал инсинуацией разговоры о реорганизации "Охматдета". "Едучи сюда, я знал, что этот вопрос будет. И говорил с Раисой Васильевной (Богатырёвой), и хочу вас заверить в том, что никаких вопросов не существует и не может существовать об объединении "Охматдета" с кем-то. Это – инсинуации. Во-вторых, о расформировании не может быть и речи. Государство вкладывает такие колоссальные средства в строительство нового корпуса, какое расформирование?" - сказал заместитель министра.

Он также опроверг информацию, что изменения в уставе могут привести к отчуждению земельных участков "Охматдета". Как объяснил А.Толстанов, владельцем больницы является государство, органом управления – Минздрав. "Государство владелец, и только по согласованию с государством может быть отчуждена или земельный участок, или здание", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря гендиректор «Охматдета» Ю.Гладуш заявил, что Минздрав уволил его и семь его заместителей.

По словам Ю.Гладуша, это произошло 5 декабря, когда он находился на больничном.

Как отметил он, в приказе было сказано, что и.о. главного врача назначен один из его заместителей. Кроме того, по новому уставу, который не был согласован с руководством больницы, вообще ликвидирован институт генерального директора.

Также, отметил Ю.Гладуш, новым уставом упрощается процедура разделения, слияния и ликвидации "Охматдета".

11 декабря А.Толстанов заявил, что Ю.Гладуш уволен на законных основаниях. По его словам, «Охматдет» не является научно-исследовательским учреждением, а только лечебным, потому в больнице не может быть должности генерального директора. А.Толстанов подчеркнул, что эти изменения нужно было провести намного раньше, но Минздрав затянул решение этого вопроса.