Яценюк пообещал не дать Раде избрать премьер-министра сегодня

Оппозиция заявляет, что не даст Верховной Раде голосовать за назначение премьер-министра до формирования парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня с трибуны ВР лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он отметил, что какие-либо голосования в парламенте должны проходить персонально, и поэтому необходимо протестировать систему голосования. А.Яценюк отметил, что в Верховной Раде должна быть сформирована счетная комиссия, которая, собственно, и должна провести техническую инспекцию системы «Рада».

«Понятно, что на это уйдет много времени, и поэтому абсолютно понятно, что на протяжении сегодняшнего дня нам вряд ли удастся получить отчет счетной комиссии по системе», - сказал он.

А.Яценюк напомнил, что согласно регламенту Верховной Рады, пленарное заседание должно завершиться не позже 18.15, поскольку не было принято решение о его продлении.

Кроме того, отметил он, «голосование за премьер-министра возможно лишь в том случае, когда будут выполнены законы о Кабинете министров и регламенте».

«После образования комитетов и прохождения кандидатуры премьер-министра через все комитеты парламент имеет право рассматривать этот вопрос. Неконституционного голосования премьера не будет», - подчеркнул А.Яценюк.