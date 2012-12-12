Яценюк пообещал не дать Раде избрать премьер-министра сегодня
Оппозиция заявляет, что не даст проголосовать за назначение премьера до формирования комитетов ВР.
Оппозиция заявляет, что не даст Верховной Раде голосовать за назначение премьер-министра до формирования парламентских комитетов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня с трибуны ВР лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.
Он отметил, что какие-либо голосования в парламенте должны проходить персонально, и поэтому необходимо протестировать систему голосования. А.Яценюк отметил, что в Верховной Раде должна быть сформирована счетная комиссия, которая, собственно, и должна провести техническую инспекцию системы «Рада».
«Понятно, что на это уйдет много времени, и поэтому абсолютно понятно, что на протяжении сегодняшнего дня нам вряд ли удастся получить отчет счетной комиссии по системе», - сказал он.
А.Яценюк напомнил, что согласно регламенту Верховной Рады, пленарное заседание должно завершиться не позже 18.15, поскольку не было принято решение о его продлении.
Кроме того, отметил он, «голосование за премьер-министра возможно лишь в том случае, когда будут выполнены законы о Кабинете министров и регламенте».
«После образования комитетов и прохождения кандидатуры премьер-министра через все комитеты парламент имеет право рассматривать этот вопрос. Неконституционного голосования премьера не будет», - подчеркнул А.Яценюк.