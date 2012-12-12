Мартынюк - Свободе: Коммунисты были, есть и будут

Народный депутат Украины, Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что лидер КПУ Петр Симоненко занимает во временном президиуме Верховной Рады чужое место.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

А.Яценюк подчеркнул, что в соответствии с законом о Регламенте, КПУ не имеет права быть фракцией. Обращаясь к П.Симоненко, который находится во временном президиуме, А.Яценюк сказал: «Петр Николаевич, вы занимаете чужое место».

В свою очередь представитель Коммунистической партии Адам Мартынюк отметил, что «некоторые львовские коллеги трупом лягут, чтобы не было коммунистов». В то же время, по словам А.Мартынюка, они на это напрасно надеются. «Коммунисты были, есть и будут, и скорее, вас не будет», - сказал он.

Также А.Яценюк подчеркнул, что Андрей и Александр Табаловы не могут быть народными депутатами, поскольку они не подписали присягу народного депутата Украины.

Также лидер партии «УДАР» Виталий Кличко отметил, что нельзя начинать работу парламента с нарушения процедур. По его словам, Андрей и Александр Табаловы не подписали присягу вместе со всеми народными депутатами, поэтому они не могут считаться народными депутатами. «Не понятно, где они могли подписать эту присягу, и это не означает, что они подписали эту присягу», - подчеркнул В.Кличко.