Литвин: если увеличивать аппарат - то надо тогда Верховную Раду похоронить сразу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании группы.

В частности, в ходе обсуждения вопроса о разделении Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики на два комитета в новой ВР, представители оппозиции выступали против, мотивируя это тем, что такое решение может привести к увеличению расходов и увеличению количества аппарата парламента.

В ответ В.Литвин заявил: «Ни о каком увеличении аппарата не может быть и речи».

«Если ставить вопрос об увеличении аппарата, то эту проблему нужно выносить на Верховную Раду. Если выносить эту проблему на ВР, то нужно тогда Верховную Раду похоронить сразу, учитывая нынешний уровень рейтинга и авторитета», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, группа по организации работы первой сессии Верховной Рады седьмого созыва приняла решение увеличить до 27-ми количество комитетов ВР.

В частности, решено, что Комитет ВР по вопросам финансов, банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики будет разделен на два комитета – по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики.