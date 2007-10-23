Бродского порадовала демография от ЦИК: вы будете смеяться...

Первый заместитель председателя Партии вольных демократов Михаил БРОДСКИЙ заявляет о необходимости создания реестра избирателей для исключения возможных фальсификаций со списками избирателей во время выборов.

Об этом говорится в заявлении М.БРОДСКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Партии вольных демократов.

«Не нужно думать, что «мертвые души» - это синекура. Ведь сегодня при власти одни, а завтра придут совсем другие, и с огромным удовольствием воспользуются такими «наработками». Стране необходимы открытые и единые для всех правила игры. В случае с избирательными списками иного выхода, кроме создания реестра «живых» избирателей я не вижу», - сказал М.БРОДСКИЙ, отметив, что такого шага от Украины уже давно ожидают в Европе.

По мнению вольного демократа, до тех пор, пока власть не прекратит «грубые и циничные манипуляции» при составлении избирательных списков, ни о каких «честных и справедливых выборах в Украине не может быть и речи». М.БРОДСКИЙ проанализировал количество граждан Украины, внесенных в избирательные списки, начиная с 1994 года.

Так, отмечает он, на президентских выборах 1994 года в Украине, по данным Центризбиркома, было зарегистрировано 37 млн. 631 тыс. избирателей. На парламентских выборах 2007 года, согласно информации ЦИК, количество граждан, обладающих правом голоса и внесенных в избирательные списки, уменьшилось на 43 тыс. человек и составило 37 млн. 588 тысяч. При этом М.БРОДСКИЙ подчеркнул, что общая численность населения в стране за эти 13 лет сократилась, только по официальным данным, на 5 млн. 640 тыс. человек – с 52 млн. 114 тыс. до 46 млн. 474 тыс. (по данным Госкомстата на 1 августа 2007 года).

«О каких прозрачных и демократичных выборах после этого можно говорить? Кто все эти люди, которые, если верить той же ЦИК, не только внесены в списки, но и все так же исправно ходят голосовать?» - риторически спрашивает вольный демократ.

Опыт проведения избирательных кампаний в независимой Украине, по словам М.БРОДСКОГО, свидетельствует об «удивительном» для мировой практики устойчивом росте процента избирателей - он увеличился почти на 10%.

Он также отметил, что, если в 1994-м людей, имевших право голоса, было 72,2% от всего населения, то в нынешнем году их количество возросло до 81-го процента. «Этот «феномен» не связан с какими-то демографическими катаклизмами, поскольку возрастной состав населения Украины за эти годы практически не изменился. Более того, во всем мире процент избирателей - величина достаточно постоянная»,- утверждает политик.

По информации М.БРОДСКОГО, «в 25 странах Евросоюза из 450 млн. проживающих там граждан избиратели составляет 338 млн., т.е. около 75%. В США эта цифра несколько меньше - 73,5%, а в России - 77,8%».

«Еще интересней», по мнению М.БРОДСКОГО, ситуация со списками в региональном разрезе, особенно в Западной Украине. «Вы будете смеяться, но в то время, когда жителей Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Волынской областей, по данным Госкомстата, с каждым годом становится все меньше, количество избирателей там, но уже по сведениям ЦИК, неуклонно… растет» - констатирует вольный демократ.

В частности, как отмечает М.БРОДСКИЙ, в Волынской области на парламентских выборах 2007 года было зарегистрировано 801 тыс. 557 избирателей, что на 41 тыс. 106 человек больше, нежели в 1994-м. Хотя только за последние шесть лет (с 2001 по 2007-й) волынян по официальной статистике стало на 16 тысяч меньше.

«Нужно также отметить, что в этих официальных данных не учтено отсутствие в стране наших соотечественников, формально якобы проживающих в Украине, а на самом деле годами вкалывающих за границей, и которых, по сведениям Погранслужбы на конец сентября 2007 года, насчитывалось 3 миллиона 300 тысяч. Причем преимущественно из той же Западной Украины» - подчеркивает М.БРОДСКИЙ.