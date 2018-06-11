Украинский интерес. Напоминание о СНГ, предупреждение «Южным потоком» и Кличко, очаровывающий Меркель

Традиционный саммит лидеров СНГ в Ашхабаде запомнился наблюдателям острой дискуссией в кулуарах между Виктором Януковичем и Владимиром Путиным. Очевидно, что лидеры крупнейших государств Содружества обсуждали отнюдь не перспективу создания единого футбольного чемпионата, а говорили о более приземленных вещах. Еще точнее – о ресурсах, поскольку Москва наотрез и без дипломатической мишуры отказывается пересматривать газовые соглашения. Разногласия между Россией и Украиной то и дело становятся достоянием гласности. И даже реверанс Януковича в сторону Таможенного Союза не может помочь исправить ситуацию.

Тем временем «Газпром» продемонстрировал, что идея обходных трубопроводов, позволяющих минимизировать зависимость от украинской ГТС, для него отнюдь не страшилка. В пятницу, 7 декабря, на юге России началось строительство «Южного потока», несущего прямую и явную угрозу усыханию транзита энергоресурсов через украинскую территорию. Произойдет это не в одночасье, а через несколько лет, но искать адекватный ответ Киеву необходимо уже сегодня. В Кремле нашептывают, что таким ответом является вступление в Таможенный Союз, скромное очарование которого пока не впечатлило украинскую элиту.

Стоит отметить, что в Ашхабаде Владимир Путин подчеркнуто громко заявил, что ОБСЕ пора перестать обслуживать интересы одного государства. Похоже, Владимир Владимирович намекает на Соединенные Штаты, отношения с которыми у Российской Федерации в последнее время все чаще наполняются риторикой времен холодной войны. Речь о «перезагрузке» между Москвой и Вашингтоном больше не идет, а госсекретарь Хиллари Клинтон вслух высказала опасения относительно возможной «советизации» Восточной Европы и Центральной Азии.

Украине пора бы привыкнуть к жизни между двух огней, но в 2013 году именно наша страна будет председательствовать в ОБСЕ. Попытки лишить ее этого права не встретили понимания в дипломатических кругах. Министр иностранных дел Константин Грищенко, получая право председательствования, заметил, что Украина сосредоточится на разрешении долговременных конфликтов. Отметим, что многие из них полыхали, а теперь заморожены на территории бывшего СССР, а приднестровский – и вовсе в сопредельном с Украиной государстве. Поэтому нашей дипломатии, как говорится, сам Бог велел использовать максимум усилий для стабилизации ситуации на континенте.

Хотя парламент шестого созыва уже завершил свою работу, а его преемники из седьмого созыва к ней пока официально не приступили, политические лидеры стремятся набирать очки за пределами страны. Лидер «УДАРа» Виталий Кличко принял участие в триумфальном для Ангелы Меркель съезде ХДС/ХСС, на котором канцлер Германии снова стала партийным лидером. Отечественный политик призвал разделять отношение к украинцам и нашей власти, особенно в части санкций. Кличко на Западе рассматривается как перспективный кандидат в противостоянии с Виктором Януковичем. Для Виталия Владимировича быть на короткой ноге с мировыми лидерами – дело привычное, осталось только направлять его усилия в правильное русло. На этом фоне уже и главный дипломат «Батькивщины» Григорий Немыря заверил, что Юлия Тимошенко даже из-за решетки поддерживает европейскую интеграцию Украины. На следующей неделе уже и Европейский Союз выскажет свое мнение о перспективах евроинтеграции нашей страны.