Немыря говорит, что Тимошенко даже сидя за решеткой выступает за ассоциацию с ЕС

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал сегодня в Варшаве один из ближайших соратников Ю.Тимошенко и бывший ее заместитель в правительстве Григорий Немиря.

"Она не изменяла позиции. Она всегда выступала за подписание этого соглашения, и сейчас выступает", - сказал он.

Г.Немиря также опроверг сообщение о том, что представители украинской оппозиции призывают ЕС не подписывать Соглашение об ассоциации, пока не будет освобождена Ю.Тимошенко.

"Нет, это неадекватное понимание позиции украинской оппозиции, именно поэтому мы в ближайшее время как оппозиция, включающая Объединенную оппозицию и партию Кличко, обнародуем нашу позицию, чтобы сделать невозможними различные интерпретации", - сказал Г.Немиря.

В то же время он заметил, что освобождение политических заключенных как условие подписания Соглашения об ассоциации озвучивают сами европейские политики.

По его мнению, подписание документа в условиях, когда в Украине не решена проблема выборочного правосудия, станет плохим примером для подражания для других государств, заинтересованных в сотрудничестве с Евросоюзом.

"Занижение стандартов для подписания подобных соглашений - это будет поражение европейской политики, в том числе «Восточного партнерства», поскольку откроет возможность другим странам (знаем, что есть опасные процессы после выборов в Грузии) надеяться, что business as usual (бизнес как всегда) будет возможным", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, представители польской власти убеждают политиков других 26 государств Евросоюза подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, несмотря на то, что украинская власть до сих пор не разрешила дело заключенных бывших украинских правительственных чиновников, поскольку, по их убеждению, это будет способствовать решению имеющихся в Украине проблем.

В прошлом месяце глава польского правительства Дональд Туск выразил надежду, что Украина сможет подписать Соглашение об ассоциации осенью 2013 года.

Справка УНИАН. Заключенная с августа прошлого года Ю.Тимошенко ранее неоднократно призывала не делать из ее дела препятствия для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которое должно приблизить украинцев к европейской интеграции.

В то же время то и дело появляются сообщения, что сами Ю.Тимошенко и представители украинской оппозиции изменили свою точку зрения и убеждают ЕС не подписывать этот документ, пока правительственные экс-чиновники не будут освобождены из тюрем.