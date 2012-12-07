Хорошковский выясняет, почему Каськив подписал соглашение с лыжным инструктором

Межведомственная комиссия по изучению обстоятельств подписания соглашения между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами и испанской газовой компанией Gas Natural Fenosa относительно строительства LNG-терминала во главе с и.о. первого вице-премьер-министра Украины Валерием Хорошковским сегодня начала изучение собранных документов и свидетельств.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

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Как отмечается в сообщении, в состав комиссии включены представители Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины.

В частности, правительство поручило комиссии изучить обстоятельства подготовки подписания этого рамочного соглашения, причины несогласования проекта соглашения в установленном порядке, каким образом определялись полномочия сторон, которые подписывали соглашение, и выяснить правовые последствия подписания.

В пресс-службе отметили, что отчет и заключения комиссии будут заслушаны на заседании Кабмина в понедельник, 10 декабря.

Как говорится в сообщении, не исключено, что по результатам рассмотрения этого вопроса будут предложены кадровые выводы.

В то же время в правительстве подчеркивают, что ситуация, когда одна испанская компания не подтвердила полномочность подписания рамочного соглашения о намерениях, никоим образом не повлияет негативно на практическую реализацию проекта строительств терминала и завода по принятию сжиженного газа.

Проект, который имеет большой вес для обеспечения энергетической независимости Украины, безусловно, будет реализован, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Как уточнил тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural Fenosa (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural Fenosa опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании.

При этом сам подписант – Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив заявил о готовности уйти в отставку, если это поможет убрать все барьеры в реализации проекта строительства в Украине «LNG-терминала».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.