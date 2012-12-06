Чалый: в Украине началась кампания по изменению европейского курса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании круглого стола.

«По моему мнению, вопрос изменения интеграционного курса с европейского на евразийский сегодня уже не рассматривается как элемент дискуссии или мягкого давления на наших партнеров в ЕС. Я считаю, что уже сегодня присоединение к евразийским интеграционным структурам - один из реалистичных сценариев», - сказал он.

По словам В.Чалого, Украина на сегодняшний день является фактически членом Единого экономического пространства. «Украина не оформила де-факто все свои действия, но де-юре даже парламент ратифицировал с оговорками процесс нашего входа в ЕЭП», - сказал он.

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В.Чалый подчеркнул, что Украина предприняла первый интеграционный шаг в евразийском направлении. «Подписание соглашения о зоне свободной торговли СНГ - это фактически первый реальный интеграционный шаг, и он был сделан именно на северо-восточном направлении», - сказал он.

В то же время, по словам В.Чалого, такой шаг пока позволяет Украине продвигаться активно на переговорах по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Он также считает правильным, что на сегодняшний день процесс либерализации визового режима с Евросоюзом уже не ставится в зависимость от политического развития ситуации в Украине, «то есть существуют вопросы, которые касаются общества, а есть вопросы, которые касаются власти».

В.Чалый отметил, что сегодня в Украине началась информационная кампания по изменению европейского курса. «Сегодня начинается очень серьезная информационная кампания, ресурсно обеспеченная, которая хочет найти общественную поддержку изменению 20-летнего европейского курса Украины», - сказал он. По словам эксперта, эта кампания проводится с применением «нечистых приемов».

«Например, один из лидеров пока не государственной компании заявляет о том, что социологические опросы, которые свидетельствуют о поддержке гражданами Украины европейского курса, неправильные, а правильные другие опросы», - сказал В.Чалый.