Яценюк надеется, что благодаря решению ЕСПЧ Тимошенко сможет пойти в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос, каким образом заключенная Ю.Тимошенко будет баллотироваться на пост Президента, если согласно украинскому законодательству лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, не имеют права участвовать в выборах.

«Мы ожидаем решения Европейского суда по правам человека. Вы знаете, что это решение должно быть принято уже через несколько месяцев, и такое решение освободит Ю.Тимошенко», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что если ЕСПЧ признает незаконными решения украинских судов, то это значит, что судимости нет.

Отвечая на вопрос, кто будет единственным кандидатом в случае, если судимость с Ю.Тимошенко все-таки не будет снята, А.Яценюк сказал: «Сейчас не нужно обсуждать предположения».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 декабря, Совет Объединенной оппозиции «Батькивщины» определил и поддержал кандидатуру Ю.Тимошенко на пост Президента Украины на предстоящих выборах.

Как сообщал УНИАН, защита Ю.Тимошенко ожидает решения Европейского суда по правам человека по ее жалобе на нарушение Европейской конвенции по правам человека по ст. 5 и ст. 18 (незаконность задержания и содержания под стражей; политические мотивы преследования) после 15 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года было осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзалізниці» в Харькове.