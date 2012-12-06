Регионал говорит, что новую ВР переведут на сенсорную кнопку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Регламентного комитета ВР Владимир Макеенко.

Он заметил, что это предусмотрено тем законом, который парламент принял перед закрытием 11-й сессии парламента шестого созыва.

«Мы это прописали в законе», - сказал В.Макеенко, заметив, что «сенсорная кнопка» - это народное название, и именно так она не прописана в законе.

Отвечая на вопрос УНИАН, когда будет введена в строй такая сенсорная кнопка, В.Макеенко сказал: «С первого дня работы новой Верховной Рады – 12 декабря».

В.Макеенко выразил надежду, что Президент подпишет соответствующий закон о внесении изменений в Регламент, который сегодня будет ему представлен.