Европейские чиновники потеряли на покупательной способности

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, новое снижение отражает основные тенденции с зарплатами чиновников в восьми странах-членах ЕС – Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Испании, Бельгии и Люксембурге - на которые приходится 76% всего ВВП Евросоюза.

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В пресс-службе отметили, что в 2011 году покупательная способность европейских чиновников также сократилась на 3,6%, а за период с 2004 по 2011 год - на 7,6%.

Зарплаты, в частности, чиновников Еврокомиссии составляют от 2 до 16 тыс. евро в месяц без учета доплат.