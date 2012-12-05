Европейские чиновники потеряли на покупательной способности
21:22, 05 декабря 2012Политика
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Покупательная способность европейских чиновников по итогам 2012 года уменьшится на 1,1%.
Еврочиновники стали менее платежеспособными
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Согласно сообщению, новое снижение отражает основные тенденции с зарплатами чиновников в восьми странах-членах ЕС – Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Испании, Бельгии и Люксембурге - на которые приходится 76% всего ВВП Евросоюза.
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В пресс-службе отметили, что в 2011 году покупательная способность европейских чиновников также сократилась на 3,6%, а за период с 2004 по 2011 год - на 7,6%.
Зарплаты, в частности, чиновников Еврокомиссии составляют от 2 до 16 тыс. евро в месяц без учета доплат.
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