Яценюк говорит, что сегодня Янукович дал основание для своего импичмента

Об этом заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін».

По словам А.Яценюка, «Янукович в очередной раз собрался продать Украину».

При этом председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» подчеркнул, что «курс на европейскую интеграцию определен законом об основах внутренней и внешней политики Украины, и этот курс не дискутируется. Украина должна двигаться туда, где уважают человека, где существует справедливость, где независимый и честный суд, где не просто борются, а побеждают коррупцию, где качественное образование и медицина, где работают высокие технологии и свободные рынки, где есть прогресс».

«Европейский союз и Таможенный союз - это взаимоисключающие понятия, это разные ценности, разные цели и кардинально разные пути развития Украины», - отметил он.

Оппозиция, заявил А.Яценюк, жестко выступает за европейскую интеграцию Украины, за подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, включая Зону свободной торговли, за безвизовый режим между Украиной и ЕС для свободного въезда украинских граждан в страны Евросоюза.

«На пути к подписанию с ЕС Соглашение об ассоциации стоит вопрос правовой реформы и прекращения политических преследований Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Но эти вопросы можно решить», - добавил председатель совета Объединенной оппозиции.

«Относительно сотрудничества с нашими российским партнерами, отметил он, - то Украине нужна полноценная и взаимовыгодная Зона свободной торговли с Россией и странами СНГ, а не соглашение о зоне торговой войны, которую подписал премьер Азаров», - заявил А.Яценюк.

«Вступление Украины в Таможенный союз противоречит Конституции и законам Украины. Эта инициатива В.Януковича является еще одним основанием для импичмента Президента», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, В.Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

По его словам, страны, которые входят в Таможенный союз, являются одними из крупнейших торговых партнеров Украины, и поэтому игнорировать это Украина не имеет права.

«Мы хорошо понимаем, если мы не найдем инструментов сотрудничества с Таможенным союзом, мы многое потеряем. Что сегодня это является недопустимым для экономики Украины. Об этом шла речь (во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным – УНИАН), что наши предложения, которые мы обсуждаем уже несколько лет подряд, они сводятся к тому, что нам нужно присоединяться к некоторым положениям Таможенного союза, к тем правилам, которые есть в Таможенном союзе, и мы должны с ним считаться», - сказал В.Янукович.

Справка УНИАН. В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это не устраивает.

14 ноября украинский МИД заявил, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не стоит в повестке дня внешней политики.