США обеспокоены химическим оружием в руках «все более отчаивающегося Асада»

По словам Клинтон, сирийский президент «все больше впадает в отчаяние», пишет Радио Свобода.

Она напомнила, что Вашингтон уже четко дал знать официальному Дамаску, использование химического оружия стало бы «переходом за красную линию», которого США не собираются терпеть.

Еще один момент, который беспокоит США, - что Асад может потерять контроль над своим химическим оружием и оно может попасть в руки одного из многочисленных группировок его противников, сказала Клинтон, находясь в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО.