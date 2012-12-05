США обеспокоены химическим оружием в руках «все более отчаивающегося Асада»
18:17, 05 декабря 2012Политика
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Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ее страна обеспокоена тем, что президент Сирии Башар аль-Асад может использовать химическое оружие против повстанцев.
Хиллари Клинтон говорит, что химическое оружие в руках противников Асада - тоже опасность
По словам Клинтон, сирийский президент «все больше впадает в отчаяние», пишет Радио Свобода.
Она напомнила, что Вашингтон уже четко дал знать официальному Дамаску, использование химического оружия стало бы «переходом за красную линию», которого США не собираются терпеть.
Еще один момент, который беспокоит США, - что Асад может потерять контроль над своим химическим оружием и оно может попасть в руки одного из многочисленных группировок его противников, сказала Клинтон, находясь в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО.
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