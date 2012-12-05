Фесенко видит, что Азаров - под таким же риском, как когда-то Пустовойтенко

Руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что на должность главы правительства будет предложена кандидатура Николая Азарова, но остается интрига, хватит ли голосов для его повторного назначения.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно сроков назначения нового главы правительства и всего состава Кабмина.

По словам В.Фесенко, на сегодняшний день отставка правительства является тактической комбинацией со скрытой интригой. По его словам, с одной стороны это демонстрация готовности власти к сотрудничеству с новой Верховной Радой, в частности относительно “торговли” с мажоритарщиками и коммунистами относительно должностей в обмен на вхождение в большинство. С другой стороны, добавил он, ряд политиков хотя бы на некоторое время смогут совместить двойной статус - статус депутата и исполняющих обязанности министров.

“Сколько это будет продолжаться и будет самой большой интригой”, - сказал В.Фесенко.

Он напомнил, что в свое время, после выборов Президента в 1999 году, парламент отказался дать согласие на повторное назначение главой правительства Валерия Пустовойтенко. “Сейчас, я думаю, Николай Янович потенциально находится под таким же риском... Очень велика вероятность, что может быть подана кандидатура действующего премьер-министра... Президент дает возможность, пожалуйста, депутаты, выразите вотум доверия или недоверия... Фактически это будет тест на единство между разными политико-бизнесовыми группами в окружении Президента”, - сказал политолог.

Он не исключил, что может произойти такой вариант, что большинство из Партии регионов проголосует за кандидатуру Н.Азарова, но найдутся те, кто просто вообще не придет на голосование или оппозиция заблокирует голосование. “Если голосов не найдется, то здесь появится новая интрига - кто может стать новым претендентом”, - сказал В.Фесенко.