Азаров - министрам в отставке: никаких «отпускных настроений» быть не может

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности премьер-министра Украины Николай Азаров заявил сегодня, открывая заседание правительства.

"Сегодня нужно говорить в первую очередь о том, что предстоит еще сделать. Поэтому никаких «отпускных настроений» сейчас быть не может. Работа правительства продолжается в обычном рабочем напряженном режиме. Ситуация в Украине и мире требует от правительства профессиональных, взвешенных, но решительных действий", - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что впереди много работы и сложных задач по разработке и реализации программы активизации развития экономики, повышению социальных стандартов.

"То есть, по реализации задач, поставленных перед нами Президентом Украины. Главным инструментом реализации этих задач является государственный бюджет Украины", - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Президент Виктор Янукович подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины». Премьер-министр Н.Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом Украины.

Президент поручил Кабинету министров продолжать выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного правительства.