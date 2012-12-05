Президент Кыргызстана устроил демарш - не приехал на саммит СНГ

Как сообщает радио "Голос России", глава Киргизстана впервые в истории СНГ отказался от участия в высокопоставленном мероприятии.

"Официальные источники путаются в показаниях. Одни свидетельствуют о плотном графике Атамбаева. Иные в качестве причины указывают на сложную внутриполитическую ситуацию, вызванную "послевкусием" от местных выборов, которые прошли 25 ноября", - сообщает радио.

Эксперты в Киргизстане изначально предполагали, что А.Атамбаев может не поехать в Ашхабад из-за Беларуси. "Бишкек так и не простил Минску отказа в выдаче экс-президента Курманбека Бакиева и его младшего брата Жаныбека. На родине он обвиняется в массовом убийстве 7 апреля 2010 года во время столкновений с оппозицией", - отмечается в материале.

По оценкам автора материала, таким образом Президент Киргизстана демонстрирует партнерам свой характер. "И, видимо, тем самым планирует заручиться их поддержкой в давлении на Минск. В принципе, демарши на площадке Содружества - это не откровение. К ним прибегали и Лукашенко, и Каримов. Были прогулы и у Алиева. Это одностороннее движение по кругу, и оно все равно выводит на исходную", - сообщает радио.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2012 года Генеральная прокуратура Беларуси отказала Киргизстану в выдаче младшего брата экс-президента Курманбека Бакиева.

В апреле 2010 года в Киргизстане произошел государственный переворот, в результате чего власть перешла в руки временного коалиционного правительства, состоящего из лидеров оппозиционных партий. При этом погибли около 90 человек, около тысячи получили ранения.

Экс-президент К.Бакиев, его брат Жаныбек, сын Марат, а также другие приближенные заочно были обвинены в массовом убийстве, сопряженном с превышением должностных полномочий, и объявлены в международный розыск. Кроме того, Ж.Бакиев обвиняется в организации убийства руководителя администрации президента Медета Садыркулова.

К.Бакиев с неофициальной женой и двумя детьми прибыл в Беларусь 19 апреля 2010 года по личному приглашению Президента Александра Лукашенко.

Новые власти Киргизстана неоднократно обращались в Генпрокуратуру Беларуси с просьбой о выдаче К.Бакиева, но получали отказ. По мнению белоруской стороны, правовых оснований для удовлетворения просьбы нет.

28 августа Посольство Беларуси в Бишкеке подверглось нападению, в здании были разбиты стекла. Дипмиссию атаковали родственники жертв государственного переворота 2010 года, которые требовали экстрадиции братьев Бакиевых, обвиняемых в массовых убийствах.