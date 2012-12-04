Один из троих спасенных моряков с затонувшего судна скончался

Об этом передает РИА «Новости» ccылаясь на телекомпанию CNN-Turk.

Сухогруз Volgo Balt 199, перевозивший 3,3 тысячи тонн угля из России в Анталью, затонул сегодня в Черном море недалеко от Стамбула. Среди членов команды 11 украинцев и россиянин, сообщило управление береговой охраны. Сигналов SOS с затонувшего судна не поступало, заявил глава управления Салих Оракчи в эфире телеканала NTV.

Связь с судном была прервана около 10.20 местного времени, сообщили представители стамбульской компании Solna Denizcilik, которой оно принадлежит. В компании также отметили, что в последний раз, когда капитан сухогруза выходил на связь, он сообщил, что попал в сильный шторм.

По данным управления береговой охраны, в поисках команды потерпевшего крушение судна задействованы три буксира и вертолет. Поисковые работы осложнены сильным штормом.