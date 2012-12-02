В УДАРе говорят, что зайдут в Раду немного большим составом

Об этом сообщил избранный по списку "УДАРа" Виктор Пинзеник в эфире 5 канала, передает Украинская правда.

"Я имею основания утверждать, что мы войдем в парламент немножко большим количеством мандатов, чем мы получили во время выборов. Нас будет больше, чем мы выбирали по списку и по округам. Нам приятно, что все больше людей начинают поддерживать те ценности и идеи, которые исповедует наша партия", - сказал он.

Однако Пинзеник отказался назвать количество таких мажоритарщиков.

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"Я знаю, что есть договоренности с несколькими депутатами. С определенной частью мы еще в диалоге, и такой диалог, очевидно, будет продолжаться еще после того, как будет сформирована фракция", - сказал он.

По словам Пинзеника, он не хотел бы спекуляций на эту тему. "Что я назвал - 48 будет, а окажется нас 49. Так давайте подождем", - отметил он.

Пинзеник также выразил убеждение, что партия "УДАР" получила на выборах намного больше голосов, чем ожидала.

"Я считаю, мы получили гораздо больше, чем ожидали. Партия, которая не была в парламенте, получила в три раза больше, чем проходной барьер", - сказал он.