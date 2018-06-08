Маковецкий вспомнил родной украинский, а Писанка заговорила на плохом русском

В субботу в столице прошла церемония открытия 37-го Киевского международного фестиваля “Молодость.”

“Сегодня тут точно будут “высокие” гости”, – мелькнула мысль, как только я переступила порог Национального дворца “Украина”, где 20 октября проходила церемония открытия 37-го Киевского международного кинофестиваля “Молодость”: впереди возле металлоискателей стояли очереди, а со своими сумочками представительницам прекрасного пола пришлось даже на время расстаться – их отправляли не сканограф. С каждым годом “Молодость” привлекает все больше звезд, и охрана усиливается прямо пропорционально их величине.

Главный герой фильма-открытия фестиваля голландского режиссера Йоса Стеллинга “Душка” актер украинского происхождения из России Сергей Маковецкий пришел на показ одним из первых. Маковецкий заявил, что для него это настоящая премьера – он увидит фильм впервые: “Я знаю о нем все. Но не видел ни кадрика”. А потом представил журналистам свою партнершу по картине – голландскую актрису Сильвию Хукс, которая впервые посетила Украину. Кстати, фильм “Душка” был выдвинут от Нидерландов на “Оскар” в номинации “Лучший иностранный фильм”.

Актерская чета Ольга Сумская и Виталий Борисюк всегда по традиции посещают “Молодость”. “Если я сейчас скажу, какой был мой первый фестиваль и сколько мне было лет на тот момент, я же открою тайну своего возраста”, – кокетничала актриса. Сумская призналась, что хотела бы сняться у молодых режиссеров и поучаствовать в конкурсе. “Я всегда откликаюсь на предложения, когда меня зовут сняться в каком-то кинопроекте, иногда делаю это даже бесплатно, чтобы поддержать молодых”, – заявила Ольга.

“Мисс Украина–Вселенная-2006” Инна Цимбалюк появилась под ручку с телеведущим по фамилии Дивеев-Церковный. Одарив охранников белоснежной улыбкой, Инна в маленьком коктейльном золотистом платье прошла без препятствий через металлоискатели. Дивеев-Церковный вызвался сдать ее полушубок в гардероб, а красавица в это время рассказывала, как ей нравится фестиваль и его атмосфера. “В билетах было написано на семь. Потом мне позвонил Леша Дивеев и сказал, что начало в пять. Я собралась ровно за 20 минут. Сильно наряды не подбирала”, – поделилась с журналистами Цимбалюк. Для нее посещение “Молодости” тоже стало уже традицией, в прошлом году в рамках фестиваля она смотрела подборку “маленьких французских фильмов”. Сама же призналась, что больше всего любит советское кино, на котором выросла.

Дивеев-Церковный похвалился, что одежду всегда покупает дорогую – не важно, куда ее надевает – на фестиваль или еще куда... Он хотел показать себя знатоком кинематографа – рассказывал о своем “послужном списке” кинофестивалей, которые ему удалось посетить. “Очень советую и настоятельно рекомендую, – с видом знатока говорил он, – посмотреть хотя бы российскую программу фестиваля. Особенно их шедевр “Простые вещи…”

По традиции, первым на открытии “Молодости” выступил Президент Украины Виктор Ющенко, который является также почетным президентом фестиваля. “Трудно было всегда. Во времена Александра Петровича Довженко тоже говорили, что снимать кино в нашей стране тяжело. Но ведь снимали”, – оптимистично заявил Президент. Ющенко также вручил статуэтку “Скифский олень” за вклад в кинематограф иранскому режиссеру Мохсену Макмальбафу, который в этом году возглавляет жюри “Молодости”.

Потом на сцену пригласили всех участников картины открытия. "Это большая честь и радость для меня открывать фестиваль своей лентой, тем более она снималась здесь (в Палаце «Украина». – Авт.). И вообще этот фильм был создан для открытия фестиваля, так как именно на открытии кинофестиваля в моей фильме закручивается вся интрига", – заявил Йос Стеллинг.

“Я желаю нашей стране счастья”, – восторженно произнес Маковецкий, и после небольшой паузы добавил: “России тоже счастья”. Эта фраза вызвала улыбку даже у президентской четы. Кстати, Маковецкий приятно удивил, когда представляя картину, заговорил на украинском языке. “Я не знаю, кто я. Я украинец по паспорту и по душе, и россиянин по жизни”, – рассуждал актер. В то же время украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка, которая тоже сыграла в “Душке”, “выступила с речью” на русском – конечно, с сильным украинским акцентом.

В этом году в конкурсной программе международного кинофестиваля, который проходит с 20 по 28 октября, соревнуются 62 картины из 24 стран мира, и среди них 7 украинских лент. По три картины будут участвовать в конкурсе студенческих и короткометражных работ, и «У реки» режиссера Евы Нейман будет бороться за главный приз среди полнометражек.

Анна Ященко