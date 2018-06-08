Маковецкий вспомнил родной украинский, а Писанка заговорила на плохом русском
“Если я скажу, какой был мой первый фестиваль, – я открою тайну своего возраста”, – кокетничала Сумская. Известная «мисс» Цимбалюк появилась с неким телеведущим... Репортаж
В субботу в столице прошла церемония открытия 37-го Киевского международного фестиваля “Молодость.”
“Сегодня тут точно будут “высокие” гости”, – мелькнула мысль, как только я переступила порог Национального дворца “Украина”, где 20 октября проходила церемония открытия 37-го Киевского международного кинофестиваля “Молодость”: впереди возле металлоискателей стояли очереди, а со своими сумочками представительницам прекрасного пола пришлось даже на время расстаться – их отправляли не сканограф. С каждым годом “Молодость” привлекает все больше звезд, и охрана усиливается прямо пропорционально их величине.
|Члены творческой группы киноленты “Душка” украинская актриса Руслана Писанка, голландский режиссер Йос Стеллинг, российский актер Сергей Маковецкий и актриса Сильвия Хук (Голландия)
Актерская чета Ольга Сумская и Виталий Борисюк всегда по традиции посещают “Молодость”. “Если я сейчас скажу, какой был мой первый фестиваль и сколько мне было лет на тот момент, я же открою тайну своего возраста”, – кокетничала актриса. Сумская призналась, что хотела бы сняться у молодых режиссеров и поучаствовать в конкурсе. “Я всегда откликаюсь на предложения, когда меня зовут сняться в каком-то кинопроекте, иногда делаю это даже бесплатно, чтобы поддержать молодых”, – заявила Ольга.
“Мисс Украина–Вселенная-2006” Инна Цимбалюк появилась под ручку с телеведущим по фамилии Дивеев-Церковный. Одарив охранников белоснежной улыбкой, Инна в маленьком коктейльном золотистом платье прошла без препятствий через металлоискатели. Дивеев-Церковный вызвался сдать ее полушубок в гардероб, а красавица в это время рассказывала, как ей нравится фестиваль и его атмосфера. “В билетах было написано на семь. Потом мне позвонил Леша Дивеев и сказал, что начало в пять. Я собралась ровно за 20 минут. Сильно наряды не подбирала”, – поделилась с журналистами Цимбалюк. Для нее посещение “Молодости” тоже стало уже традицией, в прошлом году в рамках фестиваля она смотрела подборку “маленьких французских фильмов”. Сама же призналась, что больше всего любит советское кино, на котором выросла.
Дивеев-Церковный похвалился, что одежду всегда покупает дорогую – не важно, куда ее надевает – на фестиваль или еще куда... Он хотел показать себя знатоком кинематографа – рассказывал о своем “послужном списке” кинофестивалей, которые ему удалось посетить. “Очень советую и настоятельно рекомендую, – с видом знатока говорил он, – посмотреть хотя бы российскую программу фестиваля. Особенно их шедевр “Простые вещи…”
|Виктор Ющенко вручает иранскому режиссеру, нынешнему председателю жюри «Молодости» Мохсену Махмальбафу приз - статуэтку «Скифский олень»
Потом на сцену пригласили всех участников картины открытия. "Это большая честь и радость для меня открывать фестиваль своей лентой, тем более она снималась здесь (в Палаце «Украина». – Авт.). И вообще этот фильм был создан для открытия фестиваля, так как именно на открытии кинофестиваля в моей фильме закручивается вся интрига", – заявил Йос Стеллинг.
|Сергей Маковецкий
В этом году в конкурсной программе международного кинофестиваля, который проходит с 20 по 28 октября, соревнуются 62 картины из 24 стран мира, и среди них 7 украинских лент. По три картины будут участвовать в конкурсе студенческих и короткометражных работ, и «У реки» режиссера Евы Нейман будет бороться за главный приз среди полнометражек.
Анна Ященко