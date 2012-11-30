СМИ назвали двух нардепов, которые не пропустили ни одного созыва ВР
В новом созыве Верховной Рады будут два депутата, которые не пропустили ни одного созыва, для пятидесяти депутатов их должность станет депутатским дебютом.
Народный депутат Владимир Яворивский является безоговорочным рекордсменом по работе в Верховной Раде - он станет депутатом в восьмой раз, пишет КП в Украине.
"В декабре я стану депутатом уже восьмого созыва. Я не доволен своими 20 годами парламентской деятельности. С одной стороны, всегда старался хорошо работать. А с другой стороны, что имеет народ от моей такой активной деятельности? Если бы я все эти годы посвятил написанию книг, то уже завершил бы роман про последнюю любовь Тараса Шевченко, про княгиню Ольгу, про братьев Разумовских, издал бы несколько современных произведений, - признался нардеп.
Не пропустил ни одного созыва Верховной Рады независимой Украины Ефим Звягильский. В новой Раде Ефим Звягильский будет старейшим народным депутатом: в феврале следующего года ему исполнится 80 лет!
В парламенте уходящего созыва Звягильский ни разу не выступал с трибуны и даже не брал слово "с места".
Шесть народных депутатов пропустили только по одному созыву Верховной Рады: регионалы Михаил Чечетов, Владимир Макеенко, бютовцы Иван Кириленко и Сергей Сас, коммунисты Петр Симоненко и Екатерина Самойлик.
"Вы думаете быть народным депутатом просто? Ошибаетесь", - пожаловался Михаил Чечетов.