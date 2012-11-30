СМИ назвали двух нардепов, которые не пропустили ни одного созыва ВР

12:10, 30 ноября 2012
Политика
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В новом созыве Верховной Рады будут два депутата, которые не пропустили ни одного созыва, для пятидесяти депутатов их должность станет депутатским дебютом.

Яворивский стал депутатом еще при СССР

Народный депутат Владимир Яворивский является безоговорочным рекордсменом по работе в Верховной Раде - он станет депутатом в восьмой раз, пишет КП в Украине

"В декабре я стану депутатом уже восьмого созыва. Я не доволен своими 20 годами парламентской деятельности. С одной стороны, всегда старался хорошо работать. А с другой стороны, что имеет народ от моей такой активной деятельности? Если бы я все эти годы посвятил написанию книг, то уже завершил бы роман про последнюю любовь Тараса Шевченко, про княгиню Ольгу, про братьев Разумовских, издал бы несколько современных произведений, - признался нардеп.

Ефим Звягильский самый старший в ВР

Не пропустил ни одного созыва Верховной Рады независимой Украины Ефим Звягильский. В новой Раде Ефим Звягильский будет старейшим народным депутатом: в феврале следующего года ему исполнится 80 лет!

В парламенте уходящего созыва Звягильский ни разу не выступал с трибуны и даже не брал слово "с места".

Шесть народных депутатов пропустили только по одному созыву Верховной Рады: регионалы Михаил Чечетов, Владимир Макеенко, бютовцы Иван Кириленко и Сергей Сас, коммунисты Петр Симоненко и Екатерина Самойлик.

"Вы думаете быть народным депутатом просто? Ошибаетесь", - пожаловался Михаил Чечетов.

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