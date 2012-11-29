Герман возмутила реклама пива

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Герман, по ее убеждению, религиозные символы, названия праздников и иные термины, относящиеся к высшей духовной сфере человека, не могут быть использованы в названиях алкогольных напитков и всех иных средствах, которые вредят здоровью человека.

«Я с возмущением вчера посмотрела рекламу пива «Львівське різдвяне», и считаю, что начинание, идущее из Львова – города, который всегда назывался духовной столицей Украины, чрезвычайно вредное и недопустимое», - заявила А.Герман.

По ее словам, церковь, религия всегда стояли на защите здоровья человека, и с помощью религиозных символов рекламировать алкогольный напиток значит приобщать церковь к уничтожению нации и народа.

«Хотелось бы просить иерархов украинских церквей, чтобы они выразили свой решительный протест против использования религиозных символов на алкогольных напитках, а граждан Украины – призвать не покупать алкогольные напитки, в названиях которых так цинично и преступно используется религиозная символика», - отметила Г.Герман.

Как избранный народный депутат она будет инициировать в парламенте законопроект о запрещении использования религиозной символики в названиях алкогольных напитков и обращается к общественности поддержать ее в этом.